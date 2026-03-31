BCV desincorpora los cheques de la Cámara de Compensación Electrónica: así pasarán a cobrarse

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Bancaria de Venezuela anunció que será desincorporado el cheque del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica (CCE), de acuerdo con las las nuevas directrices establecidas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Según lo dispuesto por el ente rector, a partir del 1 de mayo finalizará el intercambio de cheques a través de la CEE. Esta resolución implica que estos documentos ya no se procesarán mediante el sistema automatizado de intercambio entre bancos.

En consecuencia, el cobro de los cheques deberá realizarse de forma presencial directamente en las taquillas del banco emisor, bajo los mecanismos que cada entidad financiera determine para tal fin.

Procedimiento para el cobro en taquilla

Cuando un usuario reciba un cheque de un banco diferente al suyo, deberá dirigirse a cualquier agencia de la entidad que emitió el cheque para validar el documento y gestionar el pago, señaló la Asociación Bancaria de Venezuela.

En los casos donde el banco del beneficiario coincida con el banco emisor, el cobro se procesará como un abono en cuenta por taquilla. Si el ciudadano no tiene una cuenta en el banco emisor del cheque, la institución tiene las siguientes opciones:

Realizar el pago en efectivo por taquilla, dependiendo del monto.

Facilitar la apertura de una cuenta para depositar los fondos.

Utilizar otros mecanismos que aseguren el cobro del dinero.

Disponibilidad de fondos y tarifas

El tiempo de disponibilidad del dinero varía según la operación. Si el cobro se realiza por depósito en el mismo banco o por taquilla, los fondos estarán disponibles de manera inmediata.

Por el contrario, si el trámite se efectúa entre cuentas de bancos distintos, la disponibilidad se hará efectiva el siguiente día hábil bancario, precisó el organismo. Estos servicios generan comisiones según el método de cobro, por lo que se insta a los usuarios a consultar los costos en los tarifarios de sus bancos.

La Asociación Bancaria de Venezuela indicó que el 99,9% de las transacciones en la nación son digitales. Las instituciones mantienen plataformas de alternativas electrónicas para asegurar operaciones rápidas y eficientes para todos sus clientes.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube