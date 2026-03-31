¡Despliegue masivo! Más de 229 mil funcionarios vigilarán el país esta Semana Santa

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El Gobierno Nacional dio inicio oficial al dispositivo "Semana Santa Segura 2026", un operativo de envergadura que movilizará a 229.139 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad en todo el territorio venezolano.

El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, detalló que el objetivo primordial es garantizar la protección integral de los ciudadanos durante los días de asueto, agrega una NDP.

Logística y puntos de control

Para mitigar riesgos en las principales arterias viales del país, las autoridades han dispuesto un robusto contingente logístico que incluye:

3.512 puntos de control fijos e itinerantes a nivel nacional.

11.000 motocicletas y más de 3.700 vehículos patrullando las troncales y autopistas.

419 aulas de sensibilización vial, donde se impartirán charlas obligatorias a los conductores que infrinjan las normas de tránsito.

Tolerancia cero al alcohol y revisión mecánica

El viceministro Palencia enfatizó que habrá una prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas al conducir.

Por otra parte, manifestó la priorización de la seguridad en 256 templos religiosos a lo largo del territorio.

A su vez, detalló que la Semana Mayor es un tiempo de reflexión y convivencia, y para asegurar la tranquilidad de la nación, se activó una fuerza de seguridad masiva.

No obstante, el viceministro Palencia hizo un llamado especial a los motorizados para que utilicen casco integral y tomen todas las previsiones necesarias al circular en vías rápidas como la Autopista Regional del Centro o la Troncal 9 (autopista Caracas-La Guaira).

Además del componente policial, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) trabajarán de la mano para prevenir accidentes y asegurar que el retorno de los temporadistas sea ordenado y sin incidentes.

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