Primeras declaraciones de María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio: esto dijo

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La dirigente opositora María Corina Machado ofreció sus primeras declaraciones tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

El encuentro, realizado en la sede del Departamento de Estado, se llevó a cabo de forma privada y sin presencia de medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, Machado calificó la reunión como “excelente” y agradeció el respaldo de Estados Unidos en favor de la democracia venezolana. Sin embargo, no reveló detalles específicos sobre los temas discutidos durante la cita.

“Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”

La líder opositora también envió un mensaje dirigido a los venezolanos en el exterior, asegurando que se acerca el momento de reunificación familiar en el país.

“se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”

El encuentro se produce en un contexto de movimientos diplomáticos en torno a la situación venezolana. Aunque ya han circulado imágenes de la reunión, aún no se conocen acuerdos concretos ni resultados oficiales.

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