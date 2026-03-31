American Airlines lista para retomar operaciones en Venezuela: ¿Ya hay fecha?

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Luego de siete años de haber suspendido sus operaciones desde y hacia Venezuela, la aerolínea estadounidense, American Airlines, ya cumplió con toda la documentación y permisos para retomar sus vuelos en el país.

Así lo informó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, durante una entrevista con Globovisión. La aerolinea estadounidense inició el proceso administrativo a inicios de marzo, cuando el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) aprobó su solicitud para restablecer vuelos, marcando el fin de una suspensión de casi siete años.

​"Sabemos que American Airlines tiene ya sus permisos listos. El interés por retomar este mercado es mutuo y muy sólido", afirmó de Loaiza en entrevista con la periodista Gisell Quintana.

La aerolínea planea restablecer vuelos directos diarios desde Miami a Caracas y posiblemente Maracaibo.

Fecha de regreso aún por definir

Sobre una posible fecha para este reinicio de operaciones de American Airlines en territorio venezolano, la representante del sector aeronáutico, aclaró que la fecha definitiva de inicio de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela dependerá de factores logísticos globales.

"Hay temas de disponibilidad de equipos; los aviones no están simplemente esperando a que Venezuela abra. Las aerolíneas deben reorganizar sus flotas que ya estaban comprometidas en otras rutas antes de la apertura del espacio aéreo", explicó.

American Airlines fue la última aerolínea de Estados Unidos en realizar vuelos a Venezuela antes de suspender sus operaciones en 2019 entre Miami, la capital venezolana, Caracas, y la ciudad de Maracaibo.

En las últimas semanas, aerolíneas internacionales han retomado sus operaciones en Venezuela, mientras otras ya tienen fecha para su regreso al país.

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