Conviasa ofrece vuelos a 120 dólares: este es el destino

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La aerolínea estatal Conviasa, anunció la activación de una nueva ruta de vuelo nacional a partir del 15 de abril.

A través de sus canales oficiales, Conviasa difundió los detalles sobre este nuevo destino, expandiendo la red de destinos nacionales de la aerolínea.

Vuelos de Conviasa a 120 dólares

De acuerdo con la información difundida por Conviasa, se trata de una nueva conexión aérea directa entre Maiquetía y Barcelona, en el estado Anzoátegui.

Asimismo, señala que los pasajeros podrán adquirir estos tiquetes de ida y vuelta a partir de los 120 dólares y disponen de diversas frecuencias de viaje.

¿Cuáles son las frecuencias y horarios?

En este sentido, indica Conviasa que la ruta aérea entre Caracas y Barcelona tendrá una frecuencia de dos veces por semana, tanto de ida como de regreso.

Las frecuencias y horarios disponibles son los siguientes:

Lunes

Caracas - Barcelona (Lunes) Salida: 07:00 am - Llegada 07:35 am

Barcelona - Caracas (Lunes) Salida: 08:25 am - Llegada 09:00 am



Viernes

Caracas - Barcelona (Viernes) Salida: 05:00 pm - Llegada 05:35 pm

Barcelona - Caracas (Viernes) Salida: 06:35 pm - Llegada 07:10 ap



Para la adquisición de los boletos, Conviasa ha habilitado los siguientes canales:

Página web: www.conviasa.aero

Centro de Atención: 0500-2668427

Oficinas comerciales: Disponibles en los principales aeropuertos del país.

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