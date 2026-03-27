Conviasa ofrece vuelos a 120 dólares: este es el destino

La aerolínea estatal Conviasa, anunció la activación de una nueva ruta de vuelo nacional a partir del 15 de abril.
A través de sus canales oficiales, Conviasa difundió los detalles sobre este nuevo destino, expandiendo la red de destinos nacionales de la aerolínea.
Vuelos de Conviasa a 120 dólares
De acuerdo con la información difundida por Conviasa, se trata de una nueva conexión aérea directa entre Maiquetía y Barcelona, en el estado Anzoátegui.
Asimismo, señala que los pasajeros podrán adquirir estos tiquetes de ida y vuelta a partir de los 120 dólares y disponen de diversas frecuencias de viaje.
¿Cuáles son las frecuencias y horarios?
En este sentido, indica Conviasa que la ruta aérea entre Caracas y Barcelona tendrá una frecuencia de dos veces por semana, tanto de ida como de regreso.
Las frecuencias y horarios disponibles son los siguientes:
Lunes
- Caracas - Barcelona (Lunes)
- Salida: 07:00 am - Llegada 07:35 am
- Barcelona - Caracas (Lunes)
- Salida: 08:25 am - Llegada 09:00 am
Viernes
- Caracas - Barcelona (Viernes)
- Salida: 05:00 pm - Llegada 05:35 pm
- Barcelona - Caracas (Viernes)
- Salida: 06:35 pm - Llegada 07:10 ap
Para la adquisición de los boletos, Conviasa ha habilitado los siguientes canales:
- Página web: www.conviasa.aero
- Centro de Atención: 0500-2668427
- Oficinas comerciales: Disponibles en los principales aeropuertos del país.
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