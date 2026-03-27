¿Se puede vender o alquilar una vivienda adjudicada por el Gobierno en Venezuela?

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El director de Vivienda y Hábitat del estado Falcón, Jesús León, reveló si se puede o no alquilar o vender una vivienda adjudicada por el Gobierno en Venezuela.

A través de sus canales oficiales, León difundió un extracto de su podcast, en el que conversó con Andreina, quien es miembro del Comité Multifamiliar de Gestión.

¿Se puede vender o alquilar una vivienda adjudicada?

De acuerdo con el video difundido, Andreina respondió con claridad sobre la posibilidad de vender o alquilar una vivienda o inmueble adjudicado por el gobierno a un beneficiario.

Específicamente, se refiere a las viviendas adjudicadas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Al respecto, la invitada de León en el Podcast 'Jesús en Voz Alta', aclara que sobre las viviendas adjudicadas por el Gobierno venezolano, no está permitido:

Vender el inmueble adjudicado

Alquilar a terceros

Dejarlo al "cuido" por largos períodos

Misión Vivienda Venezuela

León, pone diversos escenarios para aclarar el punto de las prohibiciones sobre estos inmuebles:

Si el beneficiario se va por varios meses, junto a su grupo familiar, tampoco puede dejarlo al cuidado de alguien.

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