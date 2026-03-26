Ministra Sanjuan dirige comunicado a miembros del sector universitario: Conozco y reconozco las demandas

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La recién designada Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María San Juan, emitió un comunicado oficial dirigido a toda los trabajadores del sector.

En su primer mensaje tras asumir el cargo, la funcionaria manifestó su compromiso de trabajar por el bienestar integral de las casas de estudio del país.

​Sanjuan enfatizó que asume la conducción del Ministerio con "plena conciencia de la responsabilidad" y un profundo respeto hacia quienes han mantenido la educación superior con esfuerzo y vocación.

​"Conozco y reconozco las demandas del sector. Haremos todo el esfuerzo necesario para avanzar, de manera real y sostenida, en el bienestar de toda la comunidad universitaria".

​Política de "puertas abiertas"

​La ministra hizo un llamado explícito a la unión y al diálogo institucional para fortalecer la calidad educativa en Venezuela.

Por lo que aseguró que su gestión mantendrá las puertas abiertas para colaborar con todos los sectores representativos.