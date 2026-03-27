Delcy Rodríguez decreta asueto por Santa Santa para los ministerios a partir de esta fecha

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó este jueves días de asueto de Semana Santa para todo el sector educativo y administrativo de los ministerios, abarcando desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

Desde el estado Nueva Esparta, donde dio inicio oficial del operativo turístico de la Semana Santa 2026, resaltó que esta decisión se enmarca en el Plan de Ahorro de Energía Eléctrica, con el fin de mitigar el impacto del consumo nacional durante el periodo de mayores temperaturas en el país.

Recordó que Venezuela transita por los 45 días de mayor intensidad calórica, lo que ha generado una emergencia climática caracterizada por focos de incendios producto del calentamiento global.

Asimismo, destacó que el sistema eléctrico ha experimentado niveles récord de consumo.

"Ayer tuvimos la demanda más alta en años producto del crecimiento económico y de una Venezuela que avanza y demanda más servicio", señaló la presidenta encargada.

Despliegue de seguridad

Para garantizar la paz y la integridad de los temporadistas, el Gobierno Nacional activará un masivo dispositivo de seguridad ciudadana que contará con 229.000 funcionarios de organismos de seguridad ciudadana y cuerpos de bomberos y 129.000 efectivos de Protección Civil, para un total de 358.000 funcionarios desplegados en todo el territorio nacional.

"Mientras hay un país que está en oración, relajándose o en actividad económica, nuestros funcionarios están desplegados para preservar la vida de los venezolanos", concluyó Rodríguez.