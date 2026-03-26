Aumento salarial para los maestros: este es el anuncio de EEUU sobre el dinero del petróleo

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El Secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, afirmó este jueves que los recursos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano se encuentran bajo mecanismos de supervisión de Washington.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta medida garantiza que el dinero sea utilizado correctamente y no sea "robado".

Rubio destacó que, al asegurar la transparencia de estos flujos, los recursos podrán impactar directamente en el bienestar de la población.

"En la medida en que llegue al gobierno venezolano, ayudará a la gente a financiar hospitales y pagar a los maestros", aseguró el Secretario de Estado, subrayando el enfoque social que se busca dar a estos ingresos en esta nueva etapa de relaciones bilaterales.

Fondos Soberanos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instruyó a su gabinete la creación de dos fondos soberanos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

Se trata del Fondo de Protección Social, que incluye recursos destinados a nómina (sueldos y salarios), bonificaciones, programas de salud, educación y vivienda,

Y el Fondo de Infraestructura Nacional, que abarca recursos destinados a proyectos de transporte, infraestructura pública y energía.

Para dar transparencia en el uso de esos recursos, Rodríguez habilitó el portal web Transparencia Soberana, donde los venezolanos podrán hacer seguimiento a los recursos que ingresan al país y su desembolso.