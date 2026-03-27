Aprueban 55 artículos de la Ley de Minas: ¿En qué puntos no hubo acuerdo total entre los diputados?

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La Asamblea Nacional (AN) registró un avance sustancial este jueves en la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas, logrando la aprobación de 43 nuevos artículos que se suman a los 12 ratificados en la sesión anterior.

Con este avance, el cuerpo legal ya cuenta con un total de 55 artículos aprobados en su camino hacia la sanción definitiva.

A pesar del avance general, la sesión estuvo marcada por un intenso debate en torno al artículo número 24, referido al fondo nacional minero y a los recursos para proyectos sociales o económicos donde se realicen las actividades mineras, generó algunas desavenencias.

Sin embargo, el artículo finalmente fue aprobado con mayoría calificada, sin el respaldo de la bancada Libertad.

Entre los contenidos aprobados este jueves también destacan el tiempo de explotación minera que quedó establecido en un máximo de 30 años, pudiendo extenderse dos veces por 10 cada uno.