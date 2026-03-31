¿Qué ocurre con los italianos presos en Venezuela? Fabio Porta eleva el caso ante la Cámara de Diputados

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El diputado Fabio Porta, representante del Partido Demócrata por América del Sur, presentó ante la Cámara de Diputados de Italia un informe sobre la situación de los ciudadanos italianos privados de libertad en Venezuela.

Durante su intervención, Porta instó al gobierno de Roma a fortalecer las gestiones diplomáticas para garantizar el cumplimiento de sus garantías judiciales.

Durante su derecho de palabra, Porta puso especial énfasis en la situación de Daniel Echenagucia, administrador de empresas recluido en la cárcel de El Rodeo I, refiere una NDP.

Según el diputado, Echenagucia —detenido en agosto de 2024 y acusado de cargos como conspiración y terrorismo— cuenta con una boleta de excarcelación desde el pasado 19 de enero, la cual no ha sido ejecutada.

Asimismo, el parlamentario denunció el caso de los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, quienes también permanecen en un "limbo" legal.

Pese a que un tribunal les concedió el arresto domiciliario el pasado 16 de marzo, Porta aseguró que los directores de los centros de reclusión en Caracas se niegan a acatar la orden judicial.

Crítica a la "diplomacia del petróleo"

El diputado del Partido Demócrata cuestionó que el Gobierno italiano parece haber disminuido su atención sobre Venezuela tras la normalización de ciertos acuerdos energéticos.

"Parece que Italia ha dejado de ocuparse de sus ciudadanos desde que Estados Unidos priorizó el acceso a los yacimientos petrolíferos", aseveró Porta, calificando de "inaceptable" que los intereses económicos se pongan por encima de la libertad de aproximadamente 40 italianos detenidos.

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