Delcy Rodríguez designa cargo clave a Germán Piñate: ¿Qué funciones tendrá?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Germán Eduardo Piñate Rodríguez para un cargo clave que lo hace regresar a la escena laboral.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió los detalles del nuevo rol que ejercerá Piñate Rodríguez.

Al respecto, informó que desde ya asumirá como nuevo Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales.

Según el anuncio oficial, Piñate tendrá la responsabilidad de impulsar la organización, el diálogo y la generación de propuestas que blinden los derechos de la clase obrera en el marco de la recuperación económica.

"He decidido designar a Germán Eduardo Piñate Rodríguez como Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales. Confío en su compromiso con nuestra clase trabajadora y su capacidad para impulsar el diálogo, la organización y las propuestas que fortalezcan los derechos laborales", se lee en la publicación en su cuenta de Telegram.

Perfil y confianza política

Germán Piñate, quien ha desempeñado cargos de alta relevancia como Ministro del Proceso Social de Trabajo y Gobernador, cuenta con una trayectoria ligada estrechamente al movimiento sindical. "Confío en su compromiso con nuestra clase trabajadora y su capacidad para impulsar los consensos", destacó Rodríguez al confirmar el nombramiento.

Piñate será el encargado de mediar en los conflictos gremiales y buscar puntos de encuentro que permitan estabilidad en el sector público y privado durante el resto de 2026.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube