Así estará el clima en Venezuela durante Semana Santa: pronóstico del Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó su pronóstico extendido válido desde este lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, coincidiendo con el asueto de Semana Santa de 2026.
En su reporte advirtió sobre un escenario climático mixto que afectará a los temporadistas: mientras el termómetro rozará los 40°C en los Llanos, la nubosidad y las lluvias con descargas eléctricas se harán presentes en varias regiones del país.
¿Cómo será el clima en Venezuela?
A pesar de ser período seco, el Inameh estima temperaturas máximas que oscilarán entre los 38°C y los 39°C en los estados Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Guárico, Anzoátegui y Amazonas.
Además, el pronóstico detalla que la divergencia de viento en la alta troposfera y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical generarán precipitaciones de intensidad variable.
Los estados más afectados por lluvias y posibles descargas eléctricas serán:
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Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.
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Apure, Barinas y Portuguesa.
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Región Andina: Táchira, Mérida y Trujillo.
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Zulia: Especialmente al sur del lago.
Clima en Caracas y las costas
Para la Gran Caracas, así como en Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón y las zonas montañosas de Sucre y Anzoátegui, se espera nubosidad estratiforme con lluvias y lloviznas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, producto del transporte de humedad de los vientos alisios.
En las zonas montañosas de los Andes y la Cordillera Central, las mínimas bajarán hasta los 7°C.
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