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Patria activa megabono este 30 de marzo: conoce los detalles y el monto oficial

Este pago es uno de los más esperados y corresponde a los últimos que desembolsa la plataforma.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 12:45 pm
Patria activa megabono este 30 de marzo: conoce los detalles y el monto oficial

El Sistema Patria inició este lunes 30 de marzo la entrega de un megabono a través de su billetera digital.

Este pago es uno de los más esperados y corresponde a los últimos que desembolsa la plataforma cada mes.

Patria activa megabono este 30 de marzo

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital anunció los detalles y el monto oficial que llega a los beneficiarios.

De acuerdo con el reporte, se trata del Bono Cultores Populares, el cual se sitúa en esta oportunidad en 21.000,00 bolívares.  

"AHORA||Sistema Patria inició el pago del Bono Cultores Populares (marzo 2026) a través de la Plataforma Patria, para los cultores de la Patria.
MONTO: 21.000,00 BS", se lee en la publicación.

Este pago es un beneficio destinado a reconocer y apoyar económicamente a artistas y promotores culturales.

El Bono Cultores Populares lo pueden cobrar artistas visuales, escénicos, gestores, promotores culturales y profesionales de la cultura.

Requisitos para recibir el estipendio

  • Copia de cédula de identidad.

  • Copia del RIF.

  • Carta de solicitud de ingreso.

  • Aval del Gabinete Estadal de Cultura.

  • Resumen curricular.

  • Muestra en foto, video o audio del saber que posee, junto con material impreso o reseña de prensa que garantice su trayectoria.

  • Certificación bancaria.

No obstante, para acceder a este beneficio deben reunir la documentación necesaria y enviar su solicitud a través del correo electrónico sncp.misioncultura@yandex.com.

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