Patria activa megabono este 30 de marzo: conoce los detalles y el monto oficial

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El Sistema Patria inició este lunes 30 de marzo la entrega de un megabono a través de su billetera digital.

Este pago es uno de los más esperados y corresponde a los últimos que desembolsa la plataforma cada mes.

Patria activa megabono este 30 de marzo

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital anunció los detalles y el monto oficial que llega a los beneficiarios.

De acuerdo con el reporte, se trata del Bono Cultores Populares, el cual se sitúa en esta oportunidad en 21.000,00 bolívares.

"AHORA||Sistema Patria inició el pago del Bono Cultores Populares (marzo 2026) a través de la Plataforma Patria, para los cultores de la Patria.

MONTO: 21.000,00 BS", se lee en la publicación.

Este pago es un beneficio destinado a reconocer y apoyar económicamente a artistas y promotores culturales.

El Bono Cultores Populares lo pueden cobrar artistas visuales, escénicos, gestores, promotores culturales y profesionales de la cultura.

Requisitos para recibir el estipendio

Copia de cédula de identidad.

Copia del RIF.

Carta de solicitud de ingreso.

Aval del Gabinete Estadal de Cultura.

Resumen curricular.

Muestra en foto, video o audio del saber que posee, junto con material impreso o reseña de prensa que garantice su trayectoria.

Certificación bancaria.

No obstante, para acceder a este beneficio deben reunir la documentación necesaria y enviar su solicitud a través del correo electrónico sncp.misioncultura@yandex.com.

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