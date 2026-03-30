Patria activa megabono este 30 de marzo: conoce los detalles y el monto oficial

El Sistema Patria inició este lunes 30 de marzo la entrega de un megabono a través de su billetera digital.
Este pago es uno de los más esperados y corresponde a los últimos que desembolsa la plataforma cada mes.
Patria activa megabono este 30 de marzo
A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital anunció los detalles y el monto oficial que llega a los beneficiarios.
De acuerdo con el reporte, se trata del Bono Cultores Populares, el cual se sitúa en esta oportunidad en 21.000,00 bolívares.
"AHORA||Sistema Patria inició el pago del Bono Cultores Populares (marzo 2026) a través de la Plataforma Patria, para los cultores de la Patria.
MONTO: 21.000,00 BS", se lee en la publicación.
Este pago es un beneficio destinado a reconocer y apoyar económicamente a artistas y promotores culturales.
El Bono Cultores Populares lo pueden cobrar artistas visuales, escénicos, gestores, promotores culturales y profesionales de la cultura.
Requisitos para recibir el estipendio
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Copia de cédula de identidad.
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Copia del RIF.
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Carta de solicitud de ingreso.
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Aval del Gabinete Estadal de Cultura.
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Resumen curricular.
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Muestra en foto, video o audio del saber que posee, junto con material impreso o reseña de prensa que garantice su trayectoria.
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Certificación bancaria.
No obstante, para acceder a este beneficio deben reunir la documentación necesaria y enviar su solicitud a través del correo electrónico sncp.misioncultura@yandex.com.
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