Reabre la Embajada de EEUU en Caracas: Laura Dogu y su equipo explican funcionamiento

En un video grabado desde las afueras de la sede diplomática en Valle Arriba, la encargada de negocios Laura Dogu anunció oficialmente que, a partir de este lunes 30 de marzo, la misión diplomática estadounidense ha retomado sus funciones directamente desde la capital venezolana.
"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", declaró Dogu en el material audiovisual compartido a través de las redes oficiales (@usembassyve).
El anuncio pone fin a más de cinco años en los que la diplomacia con Venezuela se gestionó desde la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá.
El video de Laura Dogu y su equipo que confirma la reapertura de la Embajada de EEUU
De igual modo, en la intervención del video, funcionarios de la sede diplomática indicaron que:
- "Nuestra presencia aquí en Venezuela nos permitirá interactuar directamente con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado venezolano".
- Vincular empresarios de los Estados Unidos con Venezuela.
- "Este paso también fortalecerá nuestra capacidad de apoyar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela y de promover una mayor estabilidad y prosperidad económica para todos".
- Abrir oportunidades de empleo en la Embajada
"Falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la administración Trump. Gracias por su cálida bienvenida y su colaboración para el beneficio de ambos países. Seguimos con Venezuela", agregó la funcionaria.
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