Reabre la Embajada de EEUU en Caracas: Laura Dogu y su equipo explican funcionamiento

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En un video grabado desde las afueras de la sede diplomática en Valle Arriba, la encargada de negocios Laura Dogu anunció oficialmente que, a partir de este lunes 30 de marzo, la misión diplomática estadounidense ha retomado sus funciones directamente desde la capital venezolana.

"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", declaró Dogu en el material audiovisual compartido a través de las redes oficiales (@usembassyve).

El anuncio pone fin a más de cinco años en los que la diplomacia con Venezuela se gestionó desde la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá.

El video de Laura Dogu y su equipo que confirma la reapertura de la Embajada de EEUU

De igual modo, en la intervención del video, funcionarios de la sede diplomática indicaron que:

"Nuestra presencia aquí en Venezuela nos permitirá interactuar directamente con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado venezolano". Vincular empresarios de los Estados Unidos con Venezuela. "Este paso también fortalecerá nuestra capacidad de apoyar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela y de promover una mayor estabilidad y prosperidad económica para todos". Abrir oportunidades de empleo en la Embajada



"Falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la administración Trump. Gracias por su cálida bienvenida y su colaboración para el beneficio de ambos países. Seguimos con Venezuela", agregó la funcionaria.

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