Lunes de lluvias: en estas regiones el Inameh estima precipitaciones y nubosidad

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 30 de marzo se esperan precipitaciones y nubosidad en ciertas regiones de Venezuela.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, durante la mañana habrá nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional, exceptuando en áreas Delta Amacuro, Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, centrales, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Según el Inameh, donde se prevén áreas nubladas con lluvias o chubascos dispersos, sin descartar algunas lloviznas en la región centro-norte costero.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

El reporte meteorológico advierte que, después del mediodía, se estima un incremento en la actividad lluviosa.

Los estados con mayor probabilidad de registrar chubascos acompañados de actividad eléctrica son: Bolívar, Amazonas, nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, llanos occidentales, región Central, Andes y Zulia. El resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

Mientras que para la Gran Caracas se espera cielo parcialmente nublado en la mañana, con algunas lloviznas; a partir del mediodía, se estima aumento en la nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable, especialmente al final de la tarde.

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