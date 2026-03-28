Informan sobre pagos para empleados públicos: pensionados y jubilados entre los beneficiarios

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La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre anunció este jueves la ejecución de múltiples pagos para trabajadores públicos correspondientes a la segunda quincena de marzo, así como una serie de bonificaciones y beneficios sociales que ya se encuentran disponibles en el Sistema Patria para miles de servidores y pensionados del sector estatal.

Detalles de nóminas y beneficios disponibles

Según el comunicado oficial, los empleados públicos recibirán a través del Sistema Patria las siguientes partidas económicas:

Segunda quincena de marzo

Pensionados y jubilados

Bono vacacional

Bono de manutención

Honorarios profesionales

Liquidaciones

Cestaticket

Estos pagos se ejecutan de manera progresiva y están dirigidos tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, quienes también ven reflejados sus beneficios en la plataforma digital.

El Sistema Patria se mantiene como la principal plataforma de distribución de estos recursos.

A través de la billetera digital y el monedero electrónico, los beneficiarios pueden verificar la acreditación de sus pagos y bonos. Las notificaciones suelen llegar vía mensaje de texto o a través de la aplicación vinculada a la plataforma.

Pensionados y jubilados también reciben apoyo adicional

En el caso de los pensionados y jubilados, además de la pensión regular, se incluyen bonificaciones que pueden elevar significativamente el ingreso mensual total.

Recomendaciones para consultar pagos

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:

Revisar la billetera digital del Sistema Patria regularmente.

Activar notificaciones en la aplicación vinculada.

Confirmar que sus datos personales estén actualizados en la plataforma.

Esto permite verificar oportunamente si los pagos ya fueron acreditados o si se requiere alguna acción adicional por parte del trabajador o pensionado.

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