Informan sobre pagos para empleados públicos: pensionados y jubilados entre los beneficiarios

La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre anunció este jueves la ejecución de múltiples pagos para trabajadores públicos correspondientes a la segunda quincena de marzo, así como una serie de bonificaciones y beneficios sociales que ya se encuentran disponibles en el Sistema Patria para miles de servidores y pensionados del sector estatal.
Detalles de nóminas y beneficios disponibles
Según el comunicado oficial, los empleados públicos recibirán a través del Sistema Patria las siguientes partidas económicas:
- Segunda quincena de marzo
- Pensionados y jubilados
- Bono vacacional
- Bono de manutención
- Honorarios profesionales
- Liquidaciones
- Cestaticket
Estos pagos se ejecutan de manera progresiva y están dirigidos tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, quienes también ven reflejados sus beneficios en la plataforma digital.
El Sistema Patria se mantiene como la principal plataforma de distribución de estos recursos.
A través de la billetera digital y el monedero electrónico, los beneficiarios pueden verificar la acreditación de sus pagos y bonos. Las notificaciones suelen llegar vía mensaje de texto o a través de la aplicación vinculada a la plataforma.
Pensionados y jubilados también reciben apoyo adicional
En el caso de los pensionados y jubilados, además de la pensión regular, se incluyen bonificaciones que pueden elevar significativamente el ingreso mensual total.
Recomendaciones para consultar pagos
Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:
- Revisar la billetera digital del Sistema Patria regularmente.
- Activar notificaciones en la aplicación vinculada.
- Confirmar que sus datos personales estén actualizados en la plataforma.
Esto permite verificar oportunamente si los pagos ya fueron acreditados o si se requiere alguna acción adicional por parte del trabajador o pensionado.
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