Caraqueños van a Higuerote y Río Chico con transporte público: conozca las tarifas de pasajes

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El transporte público ofrece alternativas con pasajes económicos para los usuarios que desean disfrutar de las playas de Higuerote y otras localidades del estado Miranda.

En el terminal de pasajeros de Nuevo Circo hay líneas de camionetas que a diario cubren la ruta hacia las playas de Higuerote, Puerto Francés, Los Totumos, Chirimena.

El pasaje hacia Higuerote cuesta $ 3 por adulto; los niños y adultos mayores pagan medio pasaje, es decir, $ 1,5.

El conductor de la Cooperativa de Transporte Encarnación Barlovento Oriente, Heivar Palacios, indicó que otras playas que también frecuentan los usuarios de Caracas en el estado Miranda son Puerto Francés, Los Totumos y Chirimena, "para ir hacia estos destinos, el pasaje cuesta $ 3 por persona”.

Acotó que el valor del pasaje se mantiene igual para el regreso. “Aquí no sube el pasaje de regreso”.

Los transportes hacia Higuerote y otras playas inician la jornada desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, y el regreso hacia Caracas desde las 4:00 am hasta las 6:00 pm.

Palacios indicó que el pasaje se puede cancelar en efectivo en bolívares, pago móvil o transferencia, a la tasa oficial del BCV.

Comentó que la afluencia de pasajeros hacia la playa “se mantiene" y agregó que "es buena, hay bastante gente viernes, sábado y domingo”.

Añadió que, además de esos días, también son de mayor afluencia los feriados, Carnaval y Semana Santa.

Tiene expectativas de “que en Semana Santa haya bastantes pasajeros como en Carnaval”.

Hacen transporte para playas de Río Chico

Otro conductor de la misma línea de transporte, Johan Agrimon, señaló que también hacen viajes hacia otras playas del estado Miranda como Río Chico, el valor del pasaje es de $ 2,96 a tasa del BCV del día.

Indicó que otras playas o zonas frecuentadas por los temporadistas son Puerto Francés y Los Totumos, aparte de Higuerote.

El horario de salida de los transportes hacia Río Chico es de 3:00 am a 7:00 pm; y el regreso, de 4:30 am hasta 5:00 pm. El pasaje se puede pagar en efectivo o con pago móvil.

Precisó que “para las playas viajan el fin de semana o en temporada”.

En Petare hay transporte para Higuerote y Río Chico a buen precio

Al otro lado de la ciudad, en Petare, municipio Sucre, la empresa de transporte público TransMiranda hace viajes hacia Higuerote y Río Chico.

Shirlys Miranda, fiscal de la línea, indicó que el pasaje hacia Higuerote cuesta $ 1,72, y para Río Chico vale $ 1,97. Acotó que los adultos mayores pagan medio pasaje, es decir, $ 0,74 para Higuerote y $ 0,98 para Río Chico.

“TransMirandarecorre todo el eje playero de la costa de Higuerote y Río Chico”, dijo.

Precisó que los autobuses salen de Petare desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm; y de regreso a Caracas, el último autobús sale a las 4:30 pm. De regreso el pasaje cuesta lo mismo que de ida.

“Cuando es temporada, se trabaja un poco más tarde, hasta las 6:00 pm”, afirmó.

Pagan pasaje en efectivo o pago móvil

Expresó que el pago del pasaje se puede hacer en efectivo, por la aplicación móvil de Bancamiga o en divisas.

“La gente baja el fin de semana. Trabajamos de lunes a lunes con autobuses Yutong, Encava y Tata”, señaló.

Manifestó que tienen buenas expectativas para Semana Santa porque “si los carnavales estuvieron al máximo, nos imaginamos Semana Santa. Higuerote estuvo full, los autobuses salían full”.

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