Pescado a bajo costo en Caracas este sábado 28 de marzo: ubicación y lista de precios

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El operativo especial "Venezuela Come + Pescado" llega este sábado 28 de marzo a Petare, ofreciendo una amplia variedad de productos del mar directamente para los hogares.

La iniciativa, que se llevará a cabo en la Plaza El Cristo, busca garantizar el acceso a la proteína marina a precios competitivos para toda la comunidad.

La jornada contará con diversos puntos de despacho para agilizar la compra y asegurar que nadie se quede sin cumplir con las tradiciones gastronómicas de esta Semana Santa 2026.

Variedad y precios para todos los gustos

La oferta para este sábado incluye opciones que se adaptan a diferentes presupuestos y recetas. Entre las alternativas más accesibles se encuentran la Mojarra a 800 bolívares (bs), Corocoro a 1200 bs.

Para quienes buscan opciones intermedias, el Cataco y la Chicharra se sitúan en los 1300 bs, mientras que la Picua alcanza los 1400 bs y la Catalana los 1600 bs.

Opciones premium y delicias del mar

Si el plan incluye una preparación especial, el operativo también dispone de Jurelete a 1800 bs. Para los amantes de los mariscos, se confirmó la disponibilidad de Calamar y Camarón, ambos con un costo de 3.000 bs, permitiendo así una mesa variada y nutritiva para compartir en familia durante este cierre de mes.

Jornada en Guatire

El municipio Zamora inicia este sábado 28 de marzo su Gran Feria del Pescado, una jornada extendida que busca abastecer a los hogares locales con productos frescos del mar. El operativo estará activo diariamente hasta el próximo 3 de abril.

​La actividad se lleva a cabo en el Mercado Feria Agrícola Zamorana, ubicado frente a la Cruz, en un horario comprendido entre las 7:00 AM y las 4:00 PM.

​La feria destaca por su amplio catálogo, donde los consumidores pueden encontrar desde opciones tradicionales hasta variedades más selectas. Entre los productos ofrecidos se encuentran el Atún, Pargo, Carite y Curvina. También están disponibles especies como el Roncador, la Lamparosa y el Cataco, además del siempre buscado pescado salado, ideal para los platos típicos de la Semana Santa.

Para quienes prefieren diversificar su mesa, el mercado cuenta con una sección de mariscos que incluye Pulpo, Camarón y Cangrejo.

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