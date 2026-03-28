Recreación bajo el sol: estos son los planes "Full day"en la Gran Caracas

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Los clubes sociales y complejos recreativos de la Gran Caracas dinamizan su oferta de “pase de día” o full day para atraer a ciudadanos que no poseen membresías fijas, estableciendo tarifas que oscilan entre los $ 10 y los $ 40 por persona.

Debido a la situación climática que ocurre en Venezuela por los rayos solares que pegan directamente al país, los caraqueños buscan hacer una escapada alternativa económica con paquetes que incluyan áreas verdes, piscinas y canchas en los clubes de la capital.

Zonas como El Paraíso, La Guairita y la Carretera Panamericana, a diversificar sus servicios con promociones familiares y menús ejecutivos dentro de sus instalaciones.

La mayoría prohíbe la entrada de cabas con comidas y bebidas para que el consumidor compre en el local.

Estos son los lugares a donde ir

El Club Social y Deportivo El Paraíso, mantienen una de las tarifas más competitivas de la ciudad, permitiendo el ingreso a las áreas acuáticas por un monto que ronda los $ 12 para adultos y $ 8 para niños.

Clubes en las zonas de Macaracuay y La Tahona ofrecen experiencias de “un día de relax” que pueden alcanzar los $ 35 por visitante, incluyendo el préstamo de toallas y el acceso a clases dirigidas de aquaerobics o natación básica.

Los que estan ubicados en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela y los centros deportivos de Los Proceres mantienen convenios con instituciones.

Por lo que le ofrecer descuentos a estudiantes y personal público, bajando la tarifa hasta los $ 7 en días de semana.

En cuanto a la comida, ofrecen combos familiares de hamburguesas que van desde los $ 7 en adelantes. Para los más pequeños está el plato de chicken tenders en $ 5.

Cabe recalcar que la mayoría incluye el servicio de salvavidas certificado durante todo el horario de operación, que suele ser de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

El presupuesto final en el consumo, depende del número de las familias.

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