¿Quiere disfrutar un día de piscina en Carnaval? Conozca lo que ofrecen los hoteles y clubes de Caracas

Durante la temporada de Carnaval, algunos hoteles de Caracas ofrecen planes full days o día de piscina, que incluyen algunos servicios para pasar un espléndido día de asueto.

El gerente senior de Ventas del Hotel Renaissance Caracas, Hendry Ruíz, indicó que aunque el hotel no ofrece un plan específico para el Carnaval, cuenta con un day use o día de piscina con una tarifa estándar todo el año, $ 115 más impuesto, por persona.

El day use le permite al usuario tener acceso a una habitación king, coctel de bienvenida para dos personas, almuerzo tipo snack (un panini o una hamburguesa con papas y bebida no alcohólica). El horario de disfrute es de 7:00 am a 6:00 pm.

Otra opción es una suite por $ 135 más impuesto, con almuerzo tipo snack para dos personas.

“Las dos opciones incluye acceso al gimnasio, servicio en piscina que incluye toallas y uso de los baños. En la piscina hay atención personalizada, es decir, les pueden llevar bebidas y comida del restaurante”, dijo.

Añadió que los usuarios tienen derecho a tomarse fotos en las áreas del hotel.

El agente del Guest Service Line del Hotel Meliá Caracas, Miguel Dorantes, señaló que el hotel cuenta con un plan de full day para disfrutar el Carnaval en el horario de 8:00 am a 6:00 pm.

“El costo por persona es de $ 35, incluye dos cervezas nacionales, una bebida no alcohólica, un snack por persona y estacionamiento. Para los niños cuesta lo mismo”, afirmó.

Comentó que los usuarios del full day tienen derecho a una toalla y a usar los baños del área de la piscina. No se incluye habitación, a menos que la reserve, e incluye acceso a la piscina y wifi. Cuesta $ 174 por día con cama matrimonial o doble.

Para comer en el full day, en el área de la piscina se encuentra el restaurante Mediterráneo. El consumo es aparte del full day.

El Hotel Eurobuilding Caracas ofrece para la temporada de Carnaval la Promoción Day Use, disponible cualquier día de la semana, pero hay que reservar mínimo 24 horas antes de la llegada.

Al momento de realizar la reservación de le enviará por WhatsApp al usuario, el menú con las opciones de comida disponibles para consumir en el área de la piscina; y debe reenviar las opciones que desea y el horario en que desea consumirlas.

El Day Use para Carnaval incluye:

Una habitación desde las 9:00 am a las 6:00 pm con acceso a la piscina desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm.

Una opción de alimentos a la carta de acuerdo al menú que le enviarán al usuario, por persona. Una opción de bebida (agua, refresco, cerveza nacional).

Costo para disfrutar del Day Use o día de piscina:

Una persona $ 180.

Dos personas $ 220.

Tres personas $ 260.

Cuatro personas $ 300.

Algunos clubes de Caracas también brindan opciones para el Carnaval

El Centro de Recreación y Esparcimiento El Paraíso (de la Guardia Nacional Bolivariana) tiene un plan de full day para disfrutar un día en la piscina de sus instalaciones.

Funciona de martes a domingo, de 9:00 am a 5:00 pm. Las tarifas son: niños (de 3 a 12 años) $ 2, adultos (de 13 años en adelante) $ 4, Adulto Mayor $ 2, Afiliados $ 2 componente de la GNB.

Las mesas con toldos cuestan $ 10. En las instalaciones hay restaurantes.

El Círculo Militar también tiene un plan para disfrutar un día de piscina en el Carnaval. Cuenta con restaurante, fuente de soda (con variedades en menú).

Horario de la piscina: de sábado a domingo para el público general y afiliados. De martes a viernes se dictan clases de natación. El día de piscina cuesta $ 8 por persona.

