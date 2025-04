Basílica de San Pedro: Cardenal Baltazar Porras rinde homenaje ante el féretro del papa Francisco

Suscríbete a nuestros canales

El Cardenal Baltazar Porras se unió a las exequias del Papa Francisco este jueves 24 de abril, presentando un sentido homenaje ante su féretro en la Basílica de San Pedro.

Acompañado por un grupo de sacerdotes venezolanos, el Cardenal Porras oró ante la tumba del Sumo Pontífice, tal como se aprecia en un video compartido por Unión Radio.

Cardenal Baltazar Porra en la Basílica de San Pedro

Durante su recorrido por las calles de Roma, desde la Casa Generalicia de los Padres Jesuitas hasta la Casa de Santa Marta, Porras fue testigo de la inmensa muestra de afecto hacia el Papa Francisco.

"He visto infinidad de personas; son ríos humanos, pero no solo de católicos, sino de gente de todas las religiones", expresó el Cardenal Porras en un mensaje enviado a Unión Radio. "Me he encontrado con un musulmán, por ejemplo, que me dijo: Yo siento que ese llamado a la fraternidad y a que somos todos hijos de Dios es lo que me ha traído, como musulmán practicante, a venir a las exequias del Papa Francisco".

Por su parte, Honegger Molina sacerdote y periodista, también compartió en su cuenta en X el momento de oración del Cardenal Porras ante la tumba del Papa Francisco, destacando la cercanía y amistad entre ambos.

Asimismo, el Cardenal Porras resaltó el legado del Papa Francisco, un hombre querido por el mundo entero, y la deuda que Venezuela tiene con él, especialmente por el regalo de la beatificación de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. "A lo largo de este año jubilar, seguramente recibirán esa canonización de parte de su sucesor", afirmó.

Finalmente, el Cardenal Porras hizo un llamado a la oración para que el Espíritu Santo ilumine al Colegio Cardenalicio en el próximo cónclave, deseando que el nuevo Papa sea un hombre abierto al mundo, siguiendo el espíritu de Jesús.

