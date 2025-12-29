¿Lloverá este lunes? Conoce el reporte del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 29 de diciembre de 2025 predominarán condiciones atmosféricas estables en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, el aporte de humedad por parte de los vientos alisios del noreste, sumado a efectos convectivos locales, originará precipitaciones dispersas en diversas entidades del país, incluyendo La Gran Caracas durante la tarde y noche.

Conoce el reporte del Inameh para las próximas horas

De acuerdo con el boletín del Inameh, prevalecerá un cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

La situación sinóptica principal está influenciada por los vientos alisios que transportan humedad hacia las costas y regiones del sur.

Durante la mañana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera precipitaciones dispersas en los estados Bolívar, Amazonas, este de Miranda, este de Falcón, norte de la Guayana Esequiba, región Insular, Nororiente y el sur del Lago de Maracaibo.

Mientras que para la tarde y noche, se prevé un incremento de la nubosidad que podría generar lluvias en La Gran Caracas, Sucre, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, la región de los Andes y nuevamente el este de Falcón.

Por otra parte, y para las próximas seis horas, habrá cielo nublado en buena parte del país y mantos nubosos productores de lluvias dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Nororiente, Caracas, Aragua, Mérida y Zulia.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube