La FANB localiza pista clandestina y destruye aeronave vinculada a grupos Tancol

En un nuevo despliegue de la Operación Escudo Bolivariano "Independencia 200", la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizó e inutilizó una aeronave bimotor en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo del estado Apure.

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó los detalles del procedimiento en sus redes sociales este 29 de diciembre.

La FANB localiza pista clandestina y destruye aeronave

De acuerdo con el reporte, el sistema de defensa detectó la unidad oculta en un bosque de galería tras aterrizar en una pista improvisada sin permiso ni plan de vuelo.

Hernández Lárez precisó que, durante misiones de reconocimiento y patrullaje aéreo, una Unidad de Reacción Rápida (URRA) avistó la aeronave con las siguientes características: bimotor de color verde, sin seriales visibles.

Ante ello, se declaró "hostil" al no poseer registro de control de información ni autorización para circular por el espacio aéreo nacional.

Con esta unidad, se totalizan 31 aeronaves inutilizadas durante este año.

Con este procedimiento, el país alcanza un acumulado histórico de 422 aeronaves destruidas en la lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos transnacionales "Tancol".

La FANB reiteró que estas misiones buscan erradicar el uso del suelo venezolano como plataforma para el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

El despliegue de la Operación Independencia 200 se mantiene activo en los estados fronterizos (Apure, Zulia y Amazonas) durante toda la temporada de Año Nuevo.

