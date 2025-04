Diosdado Cabello se pronuncia sobre los tres PNB destituidos por “matraqueo”

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció sobre el caso de los tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) destituidos por “matraqueo”.

En tal sentido, Cabello confirmó durante su programa Con el Mazo Dando que fueron destituidos por “matraquear” a un joven que transitaba por la localidad de Sinamaica, en el estado Zulia, cita una NDP.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre los PNB?

Explicó que la víctima denunció a estos funcionarios policiales, cuyos compañeros les dieron la media vuelta como forma de expulsarlos del órgano de seguridad al que pertenecían por el hecho punible que cometieron.



Además, resaltó que, aunque siempre defenderá a los y las funcionarios policiales, aquellos integrantes de los órganos de seguridad que incurran en estas acciones denominadas “matraqueo” serán sometidos a la ley como corresponde, ya que no se permitirá que nadie deshonre el uniforme policial.



“Así es como tiene que ser nuestra policía; esa es la única manera de que el pueblo sienta que la policía es amiga. No puedo sentir que un policía sea amigo si me están esperando para quitarme una plata. No, esa película no es así; la película es amigo de verdad, un amigo que haga que el ciudadano se sienta seguro”, indicó Cabello.

