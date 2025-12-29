Maduro: CEPAL indica que Venezuela será el gran motor del crecimiento económico de América Latina y el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala en su informe a Venezuela como un gran motor que impulsará el crecimiento económico de América Latina y el Caribe.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó el informe de la Cepal, donde posiciona al país como uno de los motores principales para impulsar la economía.

Informe de la cepal

A través de sus redes, el mandatario destacó que el más reciente informe de la Cepal, donde dice que "Venezuela encabeza, como gran motor, el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe".

Asimismo, señala que "ese crecimiento la Cepal lo estima del 6%", sin embargo, resaltó que "ese crecimiento va a estar al rededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra economía".

Aumento del comercio en Venezuela

En este sentido, el presidente Maduro resaltó que "la gente está en las calles" y reveló que "ha aumentado el comercio en un 34% este año".

"Único país de toda la región latinoamericana y caribeña que el comercio ha aumentado 34%", aseguró Maduro.

Agregó que "tenemos reservas estratégicas de alimentos por cuatro meses". Adicionalmente, destacó que "nunca antes en la historia de Venezuela tuvimos reservas con producto nacional".

"Son las fuerzas productivas venezolanas, que han prosperado y deben seguir prosperando, en el marco de satisfacer las necesidades del pueblo", enfatizó Maduro.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube