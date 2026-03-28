BoA regresa a Venezuela para unir a Caracas con estos destinos: detalles

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El sector aeronáutico venezolano suma un nuevo aliado internacional. Boliviana de Aviación (BoA) confirmó oficialmente el reinicio de sus operaciones comerciales entre Santa Cruz (Bolivia) y Caracas, marcando el regreso de la aerolínea tras una pausa operativa.

Los vuelos comenzarán el próximo 2 de junio con una alternativa clave de conectividad para los pasajeros del sur del continente, reportó en sus redes sociales dgaviación.

Boliviana de Aviación reactiva vuelos entre Santa Cruz y Caracas en junio

La aerolínea operará con dos frecuencias semanales, específicamente los días martes y jueves, utilizando equipos Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros.

De acuerdo con el reporte, el horario establecido será el siguiente:

Ruta Santa Cruz - Caracas: Salida 20:10 / Llegada 00:30.

Ruta Caracas - Santa Cruz: Salida 02:00 / Llegada 06:20.

El gran atractivo de este regreso no es solo el destino boliviano, sino la posibilidad de conexión inmediata a través del Aeropuerto Internacional Viru Viru. Gracias a este enlace, los viajeros venezolanos podrán conectar con:

Destinos internacionales: Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile.

Vuelos domésticos en Bolivia: Conexiones rápidas hacia La Paz y Cochabamba.

La aerolínea informó que la comercialización de los pasajes para esta ruta estará disponible a partir de los primeros días de abril.

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