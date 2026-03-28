¡Saque el paraguas! Inameh reporta nubosidad y chubascos en estas zonas de Venezuela

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este sábado 28 de marzo un escenario de nubosidad variada en gran parte del país.

Durante la mañana se esperan mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas, en diversas zonas del país.

A medida que avance la tarde y llegue la noche, se anticipa un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas ocasionales, afectando principalmente a las regiones de la Guayana Esequiba, el sur del territorio, el occidente y la zona central.

Situación en las regiones

El pronóstico regional indica que zonas como el Centro Occidente, los Llanos y la región de los Andes experimentarán lluvias más frecuentes hacia el final del día. Por su parte, en el Oriente y los Llanos Centrales predominará el cielo parcialmente nublado con periodos de sol durante la tarde.

Los vientos alisios continúan aportando humedad hacia la franja costera, lo que refuerza la formación de nubes y las lluvias dispersas.

Clima en la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se espera nubosidad parcial durante la mañana, con algunas lluvias en las zonas de montaña. Para el resto del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque no se descartan algunas precipitaciones al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se estima que los termómetros marquen máximas de hasta 35°C en La Guaira, mientras que en las zonas altas de Miranda la mínima podría bajar hasta los 18°C.

Temperaturas y datos astronómicos

Las temperaturas más altas del país se registrarán en los estados Guárico y Anzoátegui, donde se podrían alcanzar picos de hasta 38°C. En contraste, las zonas montañosas de Mérida mantendrán las temperaturas más frescas de la jornada. Finalmente, el reporte meteorológico destaca que la puesta del sol está prevista para las 6:38 p. m.

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