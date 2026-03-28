Maduro Guerra revela cómo se preparan su padre y Cilia Flores para la próxima audiencia

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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, calificó como "muy positivo" la segunda comparecencia del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada el pasado jueves 26 de marzo en la ciudad de Nueva York.

​Durante una entrevista con el medio LaIguana.tv, el parlamentario ofreció detalles sobre la fortaleza mental de sus familiares en lo que ha definido como el "juicio de la verdad".

Según Maduro Guerra, tanto el jefe de Estado como la diputada Flores han volcado sus esfuerzos al estudio profundo del sistema jurídico estadounidense para fortalecer sus recursos de defensa.

Aseguró que Cilia Flores se encuentra "estudiando mucho el derecho de los Estados Unidos" y la calificó como una mujer "brillante e inteligente".

El diputado reveló que a la pareja presidencial se le han hecho llegar más de 50 libros y que actualmente "están leyendo de todo" para robustecer su base argumentativa.

También destacó la capacidad de oratoria de su padre, vaticinando un momento histórico cuando llegue el turno de su declaración en el estrado.

"Se parará ese hombre y se tirará el discurso de la historia... sabe preparar la argumentación correcta para decir la verdad", enfatizó.

​Mensaje de fortaleza y paciencia

​El parlamentario expresó que el mandatario nacional quedó "complacido" con el proceso celebrado en las últimas horas y transmitió un mensaje de calma enviado por la primera combatiente al pueblo venezolano.

"Lo de ayer fue muy positivo. Cilia dijo que los argumentos de la defensa fueron brillantes y que hay que tener paciencia y mucha fortaleza mental y espiritual para avanzar aquí", puntualizó Maduro Guerra.