¿Dónde habrá subasta de dólares electrónicos el sábado 28 de marzo?

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Este sábado 28 de marzo habrá subasta de divisas electrónicas, a pesar de ser feriado.

El Banco del Tesoro informó sobre una subasta privada de divisas que llevará a cabo desde Tesoro en Línea.

Características de la subasta electrónica en el Banco del Tesoro

De acuerdo a la publicidad en redes de la entidad financiera, el monto mínimo de compra es de 10 dólares y el máximo de 5.000.

Pasos para la compra

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Reporte de usuarios

Usuarios reportaron que en las subastas del viernes 27 de marzo la tasa aprobada fue de 553 bolívares, mientras que la tasa sugerida fue de Bs. 558

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