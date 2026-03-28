Consulado móvil de México: Jornada de trámites y salud este sábado

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El despliegue del consulado móvil en el noroeste de Illinois ha iniciado sus operaciones semanales para facilitar la expedición de documentos oficiales a ciudadanos mexicanos residentes en la zona. Hasta este sábado 28 de marzo, la sede temporal ubicada en la iglesia St. Edwards Catholic Church gestiona trámites de pasaportes, matrículas consulares y registros de nacimiento. La iniciativa del Consulado de México busca acercar los servicios administrativos a quienes no pueden trasladarse hasta la sede fija en Chicago, incluyendo además orientación en materia de derechos humanos y asuntos laborales.

Ubicación, servicios y requisitos

Las actividades del Consulado de México se desarrollan en la St. Edwards Catholic Church, ubicada en el 3004 11th St, Rockford, Illinois. El periodo de atención finaliza este sábado 28 de marzo de 2026. Entre los trámites disponibles se encuentran la renovación de pasaportes, la obtención de credenciales para votar (INE), actas de nacimiento y asesoría legal gratuita en temas migratorios y civiles para los asistentes.

Para renovación de pasaporte estos son los requisitos

Pasaporte anterior: Es indispensable presentar el pasaporte que se va a renovar. Si el pasaporte fue robado o extraviado, se debe presentar el reporte policial correspondiente.

Es indispensable presentar el pasaporte que se va a renovar. Si el pasaporte fue robado o extraviado, se debe presentar el reporte policial correspondiente. Identificación oficial vigente: En caso de que el pasaporte anterior tenga una fecha de expedición muy antigua o existan dudas sobre la identidad, se recomienda llevar la credencial para votar (INE) o la matrícula consular.

En caso de que el pasaporte anterior tenga una fecha de expedición muy antigua o existan dudas sobre la identidad, se recomienda llevar la credencial para votar (INE) o la matrícula consular. Pago de derechos: El costo varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). El pago se realiza directamente en la sede temporal el día de la cita.

Documentos adicionales (si aplica)

Acreditación de nacionalidad: Si el pasaporte anterior fue expedido antes de 1995 o tiene errores en los datos, es necesario presentar el Acta de Nacimiento original (copia certificada).

Si el pasaporte anterior fue expedido antes de 1995 o tiene errores en los datos, es necesario presentar el Acta de Nacimiento original (copia certificada). Cambio de estado civil: Si se desea que en el pasaporte aparezca el apellido del cónyuge, se debe presentar el Acta de Matrimonio original.

Atención a la salud y sesiones informativas

Como parte de la extensión comunitaria del Consulado de México, se programó una sesión informativa titulada “Hígado graso metabólico: ¿Por qué es importante para la comunidad latina?”. La charla tiene como objetivo alertar sobre condiciones médicas prevalentes en la población hispana.

El sistema de apoyo del Consulado de México también contempla protocolos de protección para ciudadanos en situaciones críticas, como detenciones migratorias o localización de familiares. Para acceder a los servicios de documentación, los interesados deben programar su turno previamente a través del número telefónico y WhatsApp 1(424) 309-0009, o mediante el portal web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En casos de emergencia comprobada, la oficina dispone de atención directa vía correo electrónico institucional.

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