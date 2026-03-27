¿Quieres la visa americana en tiempo récord? Descubre la ciudad de México con citas en menos de un mes

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Para miles de personas que están solicitando una visa de turista (B1/B2) por primera vez, el proceso se ha vuelto un verdadero ejercicio de paciencia, con tiempos de espera que en algunas ciudades superan los dos años.

Sin embargo, una reciente actualización en el sistema de citas ha revelado una sorprendente excepción en el mapa consular de México.

El "oasis" consular en la frontera sonorense

Según un informe detallado del portal especializado ViveUSA, la ciudad de Nogales, Sonora, se ha convertido en el destino más estratégico para quienes buscan acelerar su trámite.

Mientras que grandes ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara tienen calendarios llenos hasta 2025 o 2026, el Consulado General de los Estados Unidos en Nogales ofrece citas para entrevistas de primera vez en un tiempo récord: menos de 30 días.

Este fenómeno se debe a una mejor optimización de recursos y a una demanda relativamente menor en comparación con las sedes consulares del centro del país.

Los solicitantes de visa que estén dispuestos a viajar a esta ciudad fronteriza pueden reducir drásticamente su tiempo de espera, convirtiendo lo que antes era una espera de años en solo unas pocas semanas.

¿Cómo sacar el máximo provecho de esta disponibilidad para la cita de la visa americana?

Para aprovechar estos tiempos reducidos, los usuarios deben llenar el formulario DS-160 y pagar la tarifa de solicitud de $185.

Según la información del sitio oficial de programación de citas del Departamento de Estado, el sistema permite seleccionar cualquier consulado en la República Mexicana, sin importar dónde viva el solicitante.

Es crucial que los interesados revisen el portal de citas de manera constante. Fuentes de ViveUSA indican que, aunque Nogales está mostrando una apertura inusual, los espacios se llenan rápidamente debido a la creciente popularidad de esta "ruta rápida".

¿Cuáles son los requisitos necesarios para solicitar la visa de turista por primera vez?

Antes de iniciar el llenado de cualquier formulario, asegúrate de tener a la mano:

Pasaporte vigente: Debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha en que planeas entrar a Estados Unidos.

Debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha en que planeas entrar a Estados Unidos. Hoja de confirmación del Formulario DS-160: Es el documento que obtienes tras completar tu solicitud en línea. Contiene un código de barras esencial para tus citas.

Es el documento que obtienes tras completar tu solicitud en línea. Contiene un código de barras esencial para tus citas. Comprobante de pago original: El costo actual de la solicitud es de 185 USD (pago no reembolsable).

El costo actual de la solicitud es de 185 USD (pago no reembolsable). Fotografía reciente: Aunque en el CAS te tomarán fotos, se recomienda tener una digital a color, fondo blanco y sin lentes, conforme a las especificaciones del formulario.

Proceso de solicitud

El proceso se compone de cinco etapas clave que debes seguir en orden:

1. Llenado del DS-160: Este formulario se completa en el sitio oficial ceac.state.gov. Es fundamental para tu entrevista; cualquier diferencia entre lo que escribas y lo que digas al cónsul podría llevar a un rechazo.

2. Registro en el sistema de citas: Crea una cuenta en el portal ais.usvisa-info.com para México. Aquí vincularás tu número de DS-160 y generarás tu ficha de pago.

3. Pago de la tarifa (MRV): Debes ir a una sucursal bancaria autorizada (Scotiabank o Citibanamex en México) con tu ficha impresa. El sistema puede tardar entre 24 y 48 horas en reconocer tu pago antes de que puedas agendar tu cita.

4. Cita en el CAS (Biométricos): Esta es tu primera cita en persona. Aquí te tomarán las huellas dactilares y fotografías. No olvides llevar tu pasaporte y la hoja de confirmación del DS-160.

5. Entrevista consular: Este es el paso final. Un oficial consular revisará tu perfil y decidirá si te otorgan la visa.

Consejos para el viaje y la entrevista para solicitar la visa por primera vez

Si decides realizar tu trámite en Nogales, ten en cuenta estos puntos clave para asegurar que tu solicitud sea exitosa:

Logística de viaje: Asegúrate de tener un lugar para hospedarte cerca del consulado, que se encuentra en la colonia San José.

Documentación sólida: Al ser un trámite por primera vez, es importante demostrar lazos fuertes con México (como un empleo estable, estudios o propiedades) para evitar cualquier sospecha de intención de inmigración.

Veracidad de datos: Los oficiales consulares en la frontera suelen ser muy cuidadosos con la información que se proporciona en el DS-160.

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