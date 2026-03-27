Alerta por nuevas reglas TDLR en Texas: ¿Qué trabajadores deben demostrar estatus migratorio desde el 1 de mayo?

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En un giro decisivo para la fuerza laboral de Texas, la Comisión de Licencias y Regulación (TDLR) ha formalizado una nueva normativa que transforma los requisitos para obtener o renovar licencias profesionales.

A partir del 1 de mayo de 2026, miles de trabajadores deberán demostrar su "presencia legal" en EEUU para poder ejercer legalmente sus oficios.

Esta medida, aprobada por unanimidad, responde a una alineación estatal con las políticas federales de control migratorio reforzadas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su orden ejecutiva de febrero de 2025.

¿A quiénes afecta esta medida?

La medida impacta a una vasta lista de ocupaciones supervisadas por el TDLR.

Si trabajas en alguno de estos sectores, deberás preparar tu documentación:

Belleza y cuidado personal: cosmetólogos, especialistas en pestañas, barberos.

cosmetólogos, especialistas en pestañas, barberos. Construcción y oficios: electricistas, instaladores de aire acondicionado (HVAC).

electricistas, instaladores de aire acondicionado (HVAC). Salud y bienestar: terapeutas de dislexia, masajistas.

terapeutas de dislexia, masajistas. Otros servicios: criadores de perros, recicladores de piezas de autos, entre otros.

Dato Clave: se estima que en Texas residen 1.7 millones de personas sin autorización, muchas de las cuales sostienen industrias críticas como la construcción y la hotelería.

Excepciones: no es un requisito de ciudadanía

Es vital aclarar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para obtener una licencia.

El abogado del TDLR, Derek Burkhalter, aclaró que la normativa sigue los lineamientos de la Ley federal de 1996 (PRWORA). Pueden calificar quienes tengan:

Estatus de Asilado o Refugiado. Víctimas de trata de personas con protección legal. Ciertos no ciudadanos con permisos de trabajo o presencia legal autorizada.

El argumento oficial vs la realidad del mercado

El gobernador Greg Abbott, a través de su portavoz Andrew Mahaleris, defendió la medida afirmando que Texas "no recompensará la inmigración ilegal" y que busca proteger los empleos para los residentes legales.

Sin embargo, voces desde la industria y la legislatura, como la senadora Sarah Eckhardt, advierten un panorama gris: una posible reducción del 8% al 10% de la fuerza laboral calificada.

Expertos sugieren que esto no detendrá el trabajo, sino que empujará a miles de profesionales hacia el "mercado negro", operando sin supervisión estatal ni seguros, lo que podría reducir los estándares de seguridad para el consumidor final.

Costo económico: Aunque el TDLR afirma que no habrá impacto económico, asociaciones de pequeños negocios en Texas reportan una crisis de vacantes en el sector eléctrico y de belleza, donde la mano de obra inmigrante es el pilar.

¿Cómo prepararse para el 1 de mayo?

Hay que tener en cuenta que tu licencia actual sigue siendo válida hasta su fecha de vencimiento, el "bloqueo" ocurrirá al momento de intentar renovarla.

La norma aprobada por el TDLR establece que el requisito de verificación se aplica a las solicitudes iniciales y a las renovaciones a partir del 1 de mayo de 2026.

Es decir, si tu licencia vence, por ejemplo, en diciembre de 2026, puedes seguir trabajando legalmente con ella hasta ese día.

El estado no ha anunciado cancelaciones masivas de licencias vigentes antes de su expiración.

Si tienes una licencia por vencer o planeas solicitar una nueva, el TDLR publicará en su sitio oficial la lista de documentos aceptados.

Basado en la normativa actual, ten a mano:

Documentación de respaldo: tarjeta de Residencia Permanente (Green Card), Visa de inmigrante vigente o Documento de viaje para refugiados.

tarjeta de Residencia Permanente (Green Card), Visa de inmigrante vigente o Documento de viaje para refugiados. Número de Seguro Social (SSN): si no cuentas con uno, el TDLR tiene un formulario específico de "Declaración de falta de SSN", pero ahora este deberá ir acompañado obligatoriamente de pruebas de presencia legal.

si no cuentas con uno, el TDLR tiene un formulario específico de "Declaración de falta de SSN", pero ahora este deberá ir acompañado obligatoriamente de pruebas de presencia legal. Plazos: la norma entra en vigor el 1 de mayo de 2026. Cualquier trámite finalizado antes de esa fecha se rige por la norma anterior, pero las renovaciones posteriores exigirán los nuevos requisitos.

Esto quiere decir que, si al momento de renovar no puedes presentar uno de los documentos de presencia legal (como la Green Card, un permiso de trabajo EAD, o documentos de asilo/refugio), el sistema no procesará la renovación.

Tu licencia expirará y perderás el permiso legal para ejercer ese oficio en Texas.

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