Prohíben a los trabajadores públicos de esta ciudad trabajar para ICE: conozca los motivos

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La ciudad californiana refuerza su identidad como refugio para la comunidad inmigrante mediante una legislación restrictiva sobre las actividades laborales externas de su personal. Esta decisión surge tras reportes de redadas y detenciones que generan un clima de inseguridad y miedo en los barrios con mayor presencia de residentes extranjeros.

El objetivo principal de la normativa reside en garantizar que ningún servidor público comprometa su función primaria al colaborar con entidades federales. La administración local busca eliminar cualquier conflicto de interés que pueda surgir cuando un empleado municipal asume roles adicionales en organismos de vigilancia fronteriza.

El Consejo Municipal confirma que las Autoridades de Los Ángeles prohíben a los empleados de la ciudad trabajar con ICE, CBP y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según detalla que la ley recibió 14 votos a favor y solo uno en contra, quedando ahora pendiente de la firma de la alcaldesa Karen Bass.

¿Qué alcance tiene esta ley en Los Ángeles?

La ordenanza prohíbe explícitamente que cualquier trabajador, ya sea civil o juramentado, participe en empleos adicionales que apoyen las redadas migratorias. La concejal Mónica Rodríguez afirma que no permitirán ninguna vía que erosione los derechos civiles ni la dignidad humana de los habitantes angelinos.

Esta disposición legal incluye una estrecha coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para clarificar los protocolos de respuesta en las calles. Los oficiales de primera línea reciben instrucciones precisas para no actuar como agentes de inmigración, restaurando así la confianza de los testigos en casos penales.

La fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, respalda la medida al asegurar que los empleados no deben servir a dos amos simultáneamente. Según la funcionaria, la inmigración es un procedimiento civil de jurisdicción federal exclusiva, por lo que los recursos locales deben centrarse únicamente en la seguridad pública ciudadana.

¿Cómo reacciona la comunidad de Los Ángeles?

Organizaciones como el Fondo Salvadoreño-Estadounidense de Liderazgo y Educación (SALEF) celebran el cierre de esta laguna crítica en el Código Administrativo municipal. Su directora, Jocelyn Duarte, subraya que la política previa no impedía de forma directa la colaboración con agencias de control migratorio federal.

Sin embargo, algunos empleados municipales expresan su desacuerdo al considerar que la ley interfiere con su libertad de decisión personal sobre dónde trabajar en su tiempo libre. Por otro lado, vendedores y residentes locales mantienen opiniones divididas entre la esperanza por la ley y la desconfianza histórica hacia las fuerzas del orden.

La implementación del mandato establecerá un marco disciplinario riguroso alineado con las leyes laborales y los Memorandos de Entendimiento vigentes. Los gerentes de departamento recibirán capacitación para tramitar las solicitudes de empleo externo bajo los nuevos requisitos de confidencialidad y ética profesional.

¿Qué dicen los activista de Los Ángeles?

La abogada Feldstein Soto recuerda que esta protección tiene sus raíces en la Orden Especial 40 de 1979, ideada para que las personas denuncien delitos sin temor a ser deportadas. Los Ángeles mantiene su estatus de ciudad santuario como una política de seguridad pública que valora la dignidad de todos sus habitantes.

Activistas y candidatos locales valoran este paso como una barrera necesaria frente a las políticas de detención y arresto que han separado a miles de familias. Comparan las acciones de control agresivas con episodios oscuros de la historia, exigiendo un trato más humano para quienes contribuyen al crecimiento del país.

El gobierno estatal ya planea presentar una legislación similar que abarque exclusivamente al personal de las fuerzas del orden en todo California. Con esta acción, la ciudad de Los Ángeles se posiciona como el epicentro de la resistencia legal contra las prácticas de control migratorio que afectan la economía y la paz social.

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