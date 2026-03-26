Engañan a conductores en Carolina del Norte con esta nueva modalidad: policía advierte de fraude masivo

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La sofisticación de los fraudes digitales alcanza un nuevo nivel de riesgo para los propietarios de vehículos en el sureste del país. Ciudadanos reportan la recepción de notificaciones alarmantes en sus dispositivos móviles con amenazas de acciones legales inminentes y juicios públicos.

Estos ataques buscan generar pánico entre los conductores mediante el uso de un lenguaje técnico y administrativo muy convincente. Los estafadores insertan logotipos oficiales y menciones a normativas estatales para engañar a las víctimas y forzar una respuesta económica rápida.

La oficina de justicia confirma sobre una nueva estafa de infracciones de estacionamiento dirigida a conductores de Carolina del Norte este jueves. Según, el fiscal Jeff Jackson, señala que los mensajes incluyen números de casos y jueces inexistentes para validar el engaño.

¿Cómo opera la nueva estafa con infracciones de estacionamiento?

El fraude utiliza un código QR malicioso que redirige a los usuarios hacia portales web diseñados para capturar datos bancarios. Los mensajes aseguran que el destinatario enfrenta la suspensión de su licencia de conducir o multas exorbitantes si no liquida la deuda de forma inmediata.

Jeff Jackson declara que los criminales recurren a la intimidación para obligar a los residentes a actuar sin verificar la veracidad del texto. Las comunicaciones mencionan incluso fechas y lugares de audiencias judiciales ficticias, lo que incrementa la apariencia de legitimidad del reclamo administrativo.

Las autoridades aclaran que ninguna agencia gubernamental solicita pagos a través de aplicaciones móviles, criptomonedas o tarjetas de regalo prepagadas. Si usted recibe una notificación de este tipo, debe borrar el contenido y bloquear al remitente para proteger su integridad financiera.

¿Qué instituciones las infracciones de estacionamiento?

El Departamento de Vehículos Motorizados (NC DMV) es el único organismo autorizado para gestionar infracciones reales de tránsito y estacionamiento. Los conductores con dudas razonables sobre su historial deben comunicarse directamente con las oficinas oficiales y evitar el uso de enlaces externos.

Las agencias oficiales de Carolina del Norte nunca utilizan mensajes de texto ni llamadas telefónicas para exigir información personal sensible. El protocolo legal exige el envío de correspondencia física certificada antes de proceder con cualquier tipo de sanción o comparecencia ante un tribunal.

El aumento de estos casos refleja una tendencia nacional donde los delincuentes suplantan la identidad de secretarios judiciales y jueces estatales. El fiscal general insta a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a su oficina de protección al consumidor de manera urgente.

¿Cómo prevenir se víctima de alguna estafa?

La recomendación principal consiste en ignorar cualquier mensaje que solicite transferencias bancarias bajo amenaza de arresto o pérdida de privilegios de conducción. El bloqueo preventivo de números desconocidos reduce significativamente la probabilidad de caer en estas trampas de ingeniería social moderna.

Mantener el sistema operativo del teléfono actualizado ayuda a detectar sitios web fraudulentos y bloquea la descarga de software espía. La educación digital de los conductores resulta vital para frenar esta ola de robos de identidad que afecta a miles de personas.

La vigilancia ciudadana y la denuncia oportuna permiten que las fuerzas del orden rastreen el origen de estos servidores de mensajería masiva. Ante cualquier duda, el contacto directo con el NC DMV garantiza una respuesta veraz y segura sobre su situación legal actual.

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