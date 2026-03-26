¡Jornada en Petare! Conoce los servicios gratuitos en el CDI Paulo VI este 28 de marzo

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La Alcaldía del municipio Sucre, a través del Gobierno Comunitario y la Comuna Paulo VI Socialista de la parroquia Petare, anunció la realización de una Jornada Integral de Atención para este sábado 28 de marzo.

El operativo, que busca acercar los servicios públicos a la comunidad, contará con asistencia en áreas de salud, registro civil, asesoría legal y recreación.

Conoce los servicios gratuitos en el CDI Paulo VI este 28 de marzo

Salud y medicina gratuitas

Uno de los puntos fuertes de la jornada será la atención médica especializada. Los asistentes podrán acceder a:

Consultas: Medicina General, Medicina Interna, Pediatría y Ginecología.

Prevención: Toma de presión arterial y esquema de vacunación.

Medicamentos: Se realizará entrega de fármacos según la disponibilidad al momento de la consulta.

Trámites de registro

Para quienes necesiten poner al día su documentación, el Registro Civil y otros entes ofrecerán:

Documentos: Constancia de fe de vida (adultos mayores) y solicitudes de actas certificadas (nacimiento, matrimonio, defunción y unión estable de hecho).

Asesoría legal: Atención integral a la mujer, protección de niños, niñas y adolescentes, y asesoría jurídica general.

Recreación y formación

La jornada no será solo de trámites; instituciones como el Instituto Autónomo de Deporte y Recreación del Municipio Autónomo Sucre (IAMDER) y Fundalamas llevarán:

Juegos de memoria, dominó, ajedrez y arte en atriles para los más jóvenes.

Programas de captación de talentos y talleres formativos en planificación familiar.

Coordenadas de la jornada:

Hora: A partir de las 9:00 a. m.

Lugar: CDI Paulo VI (municipio Sucre).

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