¿Qué trae el combo de Bs 3.800? Mercado a cielo abierto este sábado 28 de marzo

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Bajo el lema "Leales a Nuestra Tierra", se llevará a cabo una nueva jornada de Mercado a Cielo Abierto este sábado 28 de marzo, donde se ofrecerá un combo proteico y de víveres por un precio preferencial de 3.800 bolívares.

En esta oportunidad se beneficiarán los residentes del municipio Brión, en el estado Miranda, quienes contarán con una opción de ahorro para su mesa este fin de semana.

¿Qué trae el combo de Bs 3.800?

La jornada de atención integral se realizará en un punto emblemático de la localidad:

Lugar: Concha Acústica de Higuerote (diagonal a la Alcaldía de Brión).

Horario: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

El paquete de productos está diseñado para cubrir necesidades básicas de la canasta alimentaria, destacando la inclusión de pollo y productos de primera necesidad.

Este combo en su jornada anterior tenía un costo de 3.700 bolívares. En esa oportunidad se atendió a los vecinos de la parroquia Caricuao en Caracas, municipio Libertador.

Proteína: Pollo (2.3 kg) y dos unidades de sardinas (170 g c/u).

Carbohidratos: Harina (3 kg), arroz (1 kg) y arvejas (1 kg).

Básicos: Aceite (1 litro), azúcar (1 kg), sal (1/2 kg).

Complementos: Salsa de tomate (1 unidad de 390 g).

Además, la actividad contará con atención especial para los más pequeños:

• Inflables

• Pinta caritas

• Sorpresas

• Música

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