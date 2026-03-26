Talabarterías en Caracas se reinventan: ofrecen reparaciones de artículos de todo tipo de material

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Las talabarterías en Caracas ya no solo se dedican a la elaboración, restauración o reparación de artículos en cuero; ahora han expandido sus servicios para adaptarse a la demanda local.

Así lo explica el encargado de la Talabartería Charyl, ubicada en Chacao, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Este negocio, que presta servicios en Caracas desde el año 2000, se dedicaba originalmente a la elaboración y reparación de accesorios o calzados en cuero; sin embargo, ha evolucionado para ofrecer los servicios que solicitan sus clientes, por lo que ahora realiza reparaciones de artículos elaborados con todo tipo de material.

"Con la globalización y la llegada de moda desde China, las personas comenzaron a utilizar más artículos de materiales distintos al cuero, como plástico o telas sintéticas, por eso, hemos comenzado a hacer reparaciones de cosas elaboradas con estos materiales", comentó el consultado.

En este sentido, precisó que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años al reconocer que antes las personas preferían invertir en reparaciones porque el costo del artículo era elevado debido a su calidad.

"Hace 20 años había mucho más trabajo, no había tanta globalización y la llegada de artículos de China. Esto ha bajado las ventas. La gente de antes reparaba más porque valía la pena invertir en la reparación de un artículo de calidad", dijo.

La Talabartería Charyl trabaja en horario corrido, de lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 4:00 pm, allí los clientes pueden solicitar reparaciones de distintos artículos, entre ellos calzados, maletas, bolsos, correas y mucho más.

El encargado explicó que, pese a la llegada de artículos económicos al mercado nacional, aún muchos clientes se inclinan por invertir en calidad. Detalló que hay personas a las que les gusta la calidad, por lo que prefieren solicitar la reparación de un calzado bueno, en lugar de adquirir uno por el mismo precio, pero con una menor calidad.

Al respecto, mencionó: "Hay clientes fijos desde hace 30 años. Estos siguen viniendo con la misma regularidad a solicitar nuestros servicios porque prefieren la calidad. Estos clientes prefieren reparar un par de zapatos que en el mercado cuestan 300 dólares y darle un buen uso, en vez de comprar unos nuevos económicos que posiblemente no puedan utilizar igual".

Precisó que en su negocio, reparar un par de zapatos cuesta desde $ 10, el precio varía según el tipo de trabajo que se requiera, por ejemplo si se trata de pegar, coser o incluso sustituir algún elemento del artículo.

En el caso de las maletas, en promedio, una persona puede gastar $ 20 por una reparación, aunque esto también depende del daño que presente, pues si solo se trata de la reparación o sustitución de un cierre, el precio puede ser de unos $ 8 aproximadamente.

Como trabajador dedicado a la talabartería y otras reparaciones, aconseja a sus clientes comprar artículos de calidad que puedan reparar y seguir usando, en lugar de recurrir a las alternativas económicas de baja calidad que pueden durar muy poco.

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