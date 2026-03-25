Semana Santa 2026: la lista de "full days" por menos de $40 que puedes pagar con Cashea

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De cara a la Semana Santa 2026, que empieza desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, diversas agencias de turismo en Venezuela han presentado alternativas accesibles para quienes desean viajar sin gastar grandes sumas de dinero.

Gracias a alianzas con plataformas como Cashea, los usuarios pueden acceder a paquetes turísticos, como lo son los full days desde 40 dólares o menos, con facilidades de pago que permiten organizar escapadas sin comprometer el presupuesto familiar.

Destinos disponibles para todos los gustos

Las ofertas incluyen una amplia variedad de destinos nacionales, tanto en modalidad económica como premium. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Playas y cayos del Parque Nacional Morrocoy

Bahía de Buche

La Ciénaga

Punta Varadero

Playa El Indio

Colonia Tovar

Parque Dunas

Catica

Mochima

Isla de Plata

Playa Caribe

Boca Seca

Playa Grande Choroní

Playa Mero

Playuela-playuelita

Chuspa Caribe+ Río

Estos destinos permiten elegir entre viajes cortos o experiencias más completas según las preferencias del viajero. Cabe resaltar que los destinos varían de precio dependiendo de las salidas de cada turista.

¿Qué incluyen los paquetes turísticos?

Los full days ofrecidos están diseñados para brindar comodidad y entretenimiento durante todo el recorrido; sin embargo, todo depende de cada política de agencia de viaje. Generalmente incluyen:

Transporte ida y vuelta en unidades cómodas

Traslados en lancha hacia playas o islas

Desayuno, almuerzo y meriendas

Hidratación durante la actividad

Actividades recreativas y animación

Registro fotográfico y atención personalizada

Este tipo de full days “todo incluido” facilita la planificación del viaje sin preocupaciones adicionales.

Facilidades de pago para los viajeros

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de pagar en cuotas mediante Cashea, lo que permite dividir el costo total del viaje. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Inicial desde 20% del costo total

Pagos en varias cuotas

Métodos como pago móvil, transferencias, Zelle, PayPal o efectivo

Salidas desde varias ciudades del país

Las agencias han habilitado rutas desde distintas localidades, lo que facilita la participación de más viajeros. Entre los puntos de salida más comunes destacan:

Caracas

Guarenas y Guatire

Altos Mirandinos

Maracay

Valencia

Maracaibo

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