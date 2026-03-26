Invitan a jornada gratuita de detección de lesiones de piel en el hospital Domingo Luciani: conozca cuándo

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El Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital "Dr. Domingo Luciani" en El Llanito, Caracas, anunció una jornada de detección de lesiones sospechosas de piel para el 27 de marzo de 2026, enfocada en lunares, manchas o lesiones que crecen rápido, según una publicación de Instagram.

La actividad será gratuita y se realizará en el piso 2 del hospital.

Se recomienda estar atento a las redes sociales del hospital para confirmar horarios específicos o requisitos para la jornada

Otras jornadas recientes

El pasado 27 de febrero de 2026, según Instagram, se llevó a cabo una jornada de cicatrices inestéticas (quemaduras, traumas, cirugías, en la misma unidad



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