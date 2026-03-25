Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este jueves 26 de marzo

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Este jueves se realizarán jornadas de distribución de alimentos en distintos puntos de los condados de Highlands y Polk para atender a la comunidad local.

Primera Iglesia Bautista de South Oak

La jornada inicia a las 9:00 y finaliza a las 10:30. El evento es patrocinado por The United Way.

Dirección para tu GPS: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852.

Si vas en vehículo: Accede por la US-27 y cruce hacia el este en Lakeview Dr para conectar con South Oak Ave. Se requiere llevar la maleta del carro desocupada para facilitar la carga.

Si vas autobus: Utiliza las rutas locales que conectan con el centro de Lake Placid. Deberás caminar aproximadamente dos cuadras desde la parada principal. Es obligatorio llevar un carrito con ruedas o maleta de mano.

Área recreativa de Ft. Meade

La entrega de suministros se realizará desde las 10:30 hasta las 12:00. Patrocina United Way.

Dirección para tu GPS: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL 33841.

Si vas en vehículo: Ubicate directamente sobre la carretera US 98 (Frostproof Hwy). Si vienes desde el norte, pasa el centro de la ciudad de Ft. Meade. Manten el maletero vacío para la logística de entrega.

Si vas autobus: Toma la línea que recorre la US 98. La parada más cercana te deja en las inmediaciones del parque recreativo; considera un trecho a pie de 5 a 10 minutos. Usa bolsos con ruedas para el traslado de los rubros.

Centro de Servicios Eclesiásticos

El último operativo del día será de 13:00 a 14:30. Cuenta con el patrocinio de United Way.

Dirección para tu GPS: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830.

Si vas en vehículo : Desde la US-98, gira hacia el este en E Summerlin St. El lugar de la entrega de los víveres, se encuentra a pocas cuadras de la intersección principal. Verifica que tu maleta esté despejada antes de llegar.

Si vas autobus: Las rutas de Bartow con parada en Broadway Ave son las más funcionales. Deberá hacer trasbordo si viene de zonas rurales y caminar hacia Summerlin St. Es necesario llevar equipo de carga manual (carritos).

Pautas generales

Se recomienda llegar al menos 20 minutos antes de la hora de inicio de cada jornada. Los suministros se entregan por orden de llegada hasta agotarse la existencia programada para el día. Lleve un comprobante de su lugar de residencia para efectos de registro estadístico.

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