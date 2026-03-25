¿Cómo evitar el bloqueo de tu cuenta en divisas? Estos son los documentos para justificar las transacciones

Suscríbete a nuestros canales

Las instituciones financieras iniciaron un proceso de supervisión más riguroso sobre los movimientos de sus clientes en sus cuentas de divisas, y han solicitado la actualización de expedientes y la justificación de transacciones específicas.

Cuando el sistema de seguridad bancaria detecta movimientos inusuales, el ente emite una comunicación exigiendo soportes legales, así lo informó la cuenta especializada VEMI Valores Económicos para Mercados Inteligentes, que agregó que los usuarios disponen de un lapso de 48 horas hábiles para entregar los recaudos solicitados.

El incumplimiento de este plazo resulta en la desaparición de la cuenta de las plataformas digitales y la limitación total de cualquier movimiento de fondos.

Documentos para justificar las transacciones

Cédula y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado.

Documento firmado por un contador público que valide el origen de los recursos.

Soportes de transacciones: facturas legales que respalden las operaciones realizadas.

Carta explicativa sobre la actividad económica, origen y destino de los fondos. Se debe especificar la razón de la entrada y salida rápida de dinero, especialmente en el uso de tarjetas prepagadas en divisas.

Registro en RISEC en caso de que el usuario realice operaciones con criptoactivos.

Los mecanismos de control automatizados generan alertas ante flujos de capital que no corresponden a una actividad comercial declarada previamente. La rapidez entre el depósito y el gasto de los fondos es uno de los principales criterios que activan los protocolos de prevención de legitimación de capitales.

Recomendaciones para mantener la operatividad

Para prevenir restricciones administrativas, es fundamental que el usuario mantenga su expediente administrativo al día. Los clientes deben respaldar cada operación con documentos verificables.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el plazo para la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) vence el próximo 31 de marzo, siendo este un documento básico que el banco cruza con la actividad financiera del usuario.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube