Personal del Ministerio de Educación recibe pago de los cestatickets: monto correspondiente a marzo

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El Ministerio para la Educación (MPPE) ha comenzado este 25 de marzo, la cancelación de la nómina y los cestatickets a todo su personal docente, administrativo y obrero.

Activan estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo

Cestatickets: Bs 17.450

Pago de segunda quincena

Becas, guardería y otras bonificaciones

Convocan nueva protesta para el 9 de abril

Para este miércoles, diversas organizaciones gremiales y sindicales (lideradas por la APUCV, la Coalición Sindical Nacional y gremios de la salud) convocaron una movilización en el centro de Caracas y varios estados del país.

El motivo principal de la actividad fue exigir mejoras salariales y pensiones, así como el rechazo a las bonificaciones.

La protesta incluyó un recorrido hacia espacios cercanos al centro de Caracas, donde los manifestantes rodearon la Plaza Venezuela, evitando enfrentamientos directos con los piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegados para impedir su avance hacia el corazón de la ciudad. Los participantes enfatizaron que no caerán en provocaciones y mantendrán la movilización de forma pacífica.

Los organizadores anunciaron que la movilización no termina con la jornada de este 25 de marzo, sino que continuará con una nueva convocatoria para el 9 de abril, con el recorrido desde la UCV hasta Miraflores, buscando llevar las demandas directamente al Ejecutivo nacional.

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