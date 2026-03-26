Banesco lanza jornada especial: Cómo adquirir tu punto de venta este viernes 27 de marzo

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Banesco Banco Universal, en alianza con Nativa, llevará a cabo una jornada especial de venta de puntos de venta en diversas agencias y centros comerciales de Caracas, Carabobo, Trujillo y Mérida.

La iniciativa busca facilitar a los emprendedores la adquisición de tecnología de pagos de última generación.

Estas son las agencias y centros comerciales donde habrá operativos de Banesco

La jornada será este viernes 27 de marzo de 2026 y se dividirá en dos modalidades para mayor comodidad de los clientes:

En centros comerciales (de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.):

Sambil La Candelaria (Caracas).

Sambil Chacao (Caracas).

Sambil Valencia (Carabobo).

En Agencias Bancarias (de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.):

Valera (Trujillo): Agencia de la Avenida Bolívar, cruce con Calle 6, Sector Centro (Torre Unión).

Mérida: Agencia de la Calle 24 entre Avenidas 4 y 5, Edificio Banesco (Sector Centro).

Los dispositivos ofrecidos en estas jornadas son de la marca Nativa, reconocidos porque permiten a los comercios aceptar pagos con tarjetas de débito, crédito y otras modalidades de pago digital.

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