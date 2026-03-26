Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 27 de marzo

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Este viernes 27 de marzo de 2026, se llevarán a cabo tres despliegues logísticos para la repartición de alimentos gratis en los condados de Pasco, Polk y Pinellas.

Las actividades, coordinadas por instituciones como la Iglesia Gulfview Grace, CFHC Winter Haven y Feeding Tampa Bay, buscan proveer suministros básicos a los residentes de estas zonas en horarios matutinos y vespertinos.

Cada punto de entrega operará bajo modalidades específicas de acceso vehicular y peatonal para garantizar el flujo de los asistentes.

Jornada en Pasco: Iglesia Gulfview Grace

El primer operativo iniciará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 10:30 a. m. en la sede de la Iglesia Gulfview Grace.

Dirección para tuGPS: 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668.

Acceso en auto: Si conduce por la US-19, gire en Ridge Rd hacia el este y luego tome Hammock Rd hacia el norte. Desde Little Rd, avance hacia el oeste por Ridge Rd hasta encontrar la intersección con Hammock Rd. Es obligatorio que los conductores mantengan la maleta del vehículo desocupada para facilitar la carga rápida.

Acceso en bus: Utilice las rutas de la autoridad de tránsito de Pasco (PCPT) que circulan por Ridge Rd. Deberá caminar aproximadamente 15 minutos desde la parada de Ridge Rd y Hammock Rd hacia el norte. Se recomienda llevar un carrito con ruedas o maleta para trasladar los productos.

Operativo en Polk: Edificio administrativo de FMBC

La segunda jornada tendrá lugar entre las 10:00 a. m. y las 11:30 a. m. en Winter Haven.

Dirección para tu GPS: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881.

Acceso en auto: Desde la US-17, tome la Ave T NW hacia el oeste y gire en 2nd St NW. Si viene por la FL-544, diríjase hacia el sur por 1st St y cruce en Ave S NW. Se requiere llevar la maleta del auto libre de objetos .

Acceso en bus: Tome las rutas de Citrus Connection que llegan al Winter Haven Terminal. Deberá realizar trasbordo a una ruta local que circule por la 1st St NW. El tramo de caminata desde la parada más cercana es de unos 8 minutos. Es indispensable el uso de maletas con ruedas para cargar los enceres.

Distribución en Pinellas: Iglesia Bautista Monte Sion

El último punto de entrega de alimentos gratis funcionará de 12:00 p. m. a 1:30 p. m. en St. Petersburg.

Dirección GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Acceso en auto: Desde la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E, luego gire en 9th St S (MLK St) y avance hacia la 11th Ave S para interceptar la 20th St S. Quienes manejen deben presentarse con la maleta del carro desocupada .

Acceso en bus: Utilice el sistema PSTA. Puede tomar la ruta central hacia el Grand Central Station y hacer trasbordo a los buses que circulan por la 9th Ave S o la 22nd St S. El trecho por caminar es de aproximadamente 5 a 10 minutos. Se sugiere el uso de un carrito de carga.

Recomendaciones generales para los asistentes

Para asegurar el beneficio, se aconseja a los interesados llegar al menos 45 minutos antes de la hora de inicio de cada operativo, ya que los suministros se entregan por orden de llegada hasta agotarse.

No se requiere registro previo en la mayoría de los puntos, pero se sugiere portar una identificación que acredite la residencia en el condado correspondiente.

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