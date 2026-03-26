Aumentan tarifas del USPS por nuevos costos del combustible: ¿Cuánto es el recargo?

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El panorama del comercio electrónico y los envíos domésticos enfrenta un cambio drástico por la volatilidad de los precios del crudo. El incremento en el valor del diésel y la gasolina eleva los gastos de transporte a niveles insostenibles para las redes de distribución nacionales.

Esta presión financiera obliga a las instituciones públicas a replantear sus modelos de costos para asegurar la continuidad del servicio en todo el país. Los usuarios de servicios de entrega buscan ahora alternativas para optimizar sus presupuestos ante el encarecimiento de la logística.

El Servicio Postal de Estados Unidos (EEUU). impondrá un recargo del 8% por combustible en paquetes, según WSJ y fuentes directas de la industria. El informe detalla que esta tasa histórica entrará en vigor el próximo 26 de abril de 2026 y permanecerá activa hasta enero de 2027.

¿Qué servicios sufren el impacto del recargo del 8% por combustible?

La nueva tarifa se aplicará específicamente a productos competitivos como Priority Mail Express, Priority Mail y USPS Ground Advantage. Por el contrario, las cartas convencionales y los sellos de primera clase (First-Class Stamps) conservarán su precio actual para no afectar el correo tradicional.

Este ajuste tarifario responde a que el precio del diésel alcanzó los 5.38 dólares por galón esta semana, un aumento del 51% respecto al año anterior. David Steiner, Director General de Correos, advierte que la agencia podría agotar su liquidez antes de finalizar el año sin estas medidas.

La institución destaca que, a pesar del incremento, su tasa resulta significativamente inferior a la de competidores privados como FedEx y UPS. Estas empresas aplican actualmente recargos que oscilan entre el 25% y el 28% debido a la inestabilidad en el mercado petrolero.

¿Cómo afecta a los usuarios este aumento?

El cambio de precios impactará directamente en los costos operativos de los vendedores minoristas y las plataformas de comercio electrónico. Un paquete enviado en una caja mediana de tarifa plana de Priority Mail subirá de 22.95 a 24.80 dólares de manera inmediata.

Los expertos recomiendan a los consumidores planificar sus envíos antes de la fecha límite de abril para evitar el pago del cargo adicional. Asimismo, sugieren consolidar varios artículos en un solo paquete para reducir la frecuencia de uso de los servicios de mensajería urgente.

La medida busca recaudar fondos suficientes para cubrir los contratos de transporte tercerizado, los cuales sufren ajustes constantes por la inflación energética. El Servicio Postal procesa millones de envíos diarios y recorre distancias equivalentes a 13 viajes de ida y vuelta a la Luna cada jornada.

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