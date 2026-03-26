Calendario de pagos SNAP abril 2026: fechas de depósito por estado y montos a recibir

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A partir de la próxima semana, millones de familias en Estados Unidos verán reflejados los depósitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en sus tarjetas EBT.

Aunque el presupuesto es federal, la logística de entrega corre por cuenta de cada estado, lo que genera un esquema de fechas sumamente variado a lo largo del país.

¿Cómo saber qué día llega mi depósito?

Cada agencia estatal utiliza un método distinto para organizar las transferencias. Los criterios más comunes para determinar el día de pago son:

Letra del apellido: Común en estados con grandes poblaciones.

Común en estados con grandes poblaciones. Número de caso o expediente: Se utiliza el último dígito asignado al beneficiario.

Se utiliza el último dígito asignado al beneficiario. Día único: Estados con menor densidad poblacional suelen depositar a todos el primer día del mes.

Calendario de Pagos por Estado (Abril 2026):

Estado / Territorio Fechas de Distribución en Abril Alabama 4 al 23 Alaska 1 de abril Arizona 1 al 13 Arkansas 4 al 13 California 1 al 10 Colorado 1 al 10 Connecticut 1 al 3 Delaware 2 al 23 Distrito de Columbia 1 al 10 Florida 1 al 28 Georgia 5 al 23 Guam 1 al 10 Hawái 3 al 5 Idaho 1 al 10 Illinois 1 al 20 Indiana 5 al 23 Iowa 1 al 10 Kansas 1 al 10 Kentucky 1 al 19 Luisiana 1 al 23 Maine 10 al 14 Maryland 4 al 23 Massachusetts 1 al 14 Michigan 3 al 21 Minnesota 4 al 13 Mississippi 4 al 21 Missouri 1 al 22 Montana 2 al 6 Nebraska 1 al 5 Nevada 1 al 10 Nuevo Hampshire 5 de abril Nueva Jersey 1 al 5 Nuevo México 1 al 20 Nueva York 1 al 9 Carolina del Norte 3 al 21 Dakota del Norte 1 de abril Ohio 2 al 20 Oklahoma 1 al 10 Oregón 1 al 9 Pensilvania 3 al 14 Puerto Rico 4 al 22 Rhode Island 1 de abril Carolina del Sur 1 al 19 Dakota del Sur 10 de abril Tennessee 1 al 20 Texas 1 al 28 Utah 5, 11 y 15 Islas Vírgenes 1 de abril Vermont 1 de abril Virginia 1 al 7 Washington 1 al 20 Virginia Occidental 1 al 9 Wisconsin 1 al 15 Wyoming 1 al 4

Montos máximos mensuales en 2026

Para este ciclo de abril 2026, los beneficiarios continúan recibiendo los montos ajustados por el Costo de Vida (COLA) que entró en vigor a finales del año pasado, garantizando que el poder adquisitivo se mantenga frente a la inflación en productos básicos.

El cálculo del beneficio depende directamente del número de integrantes del hogar. Tras el último ajuste anual, estos son los montos máximos vigentes:

1 persona: $298

$298 2 personas: $546

$546 3 personas: $785

$785 4 personas: $994

$994 5 personas: $1.183

$1.183 6 personas: $1.421

$1.421 7 personas: $1.571

$1.571 8 personas: $1.789

$1.789 (Cada persona adicional suma $218)

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