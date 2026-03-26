Justicia admite error en arrestos de ICE en Nueva York: entiende el impacto en casos de deportación

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En un giro inesperado que podría cambiar el rumbo de cientos de casos de deportación en 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EEUU) admitió ante un tribunal federal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proporcionó información falsa para justificar arrestos civiles dentro de tribunales de inmigración.

El reconocimiento, realizado esta semana por el fiscal federal Jay Clayton ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, revela que la denominada "Guía de ICE de 2025" -documento que la agencia utilizó durante más de un año como base legal para sus operativos en juzgados- no tiene validez ni aplicación en los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

Un "error" de alto costo legal

Durante el litigio iniciado por las organizaciones African Communities Together y The Door, el Gobierno sostuvo repetidamente que sus agentes tenían autorización reglamentada para realizar detenciones en el 26 Federal Plaza y otros juzgados neoyorquinos.

Sin embargo, un correo interno de ICE del pasado 19 de marzo desmintió esta postura, aclarando que dicha guía nunca fue diseñada para respaldar acciones en cortes de inmigración.

"Escribimos con respeto y pesar para corregir una declaración errónea de un hecho", expresó Clayton en una carta dirigida al juez Kevin Castel.

El fiscal atribuyó el fallo a un "error de un abogado de la agencia" y no a una negligencia de los fiscales del DOJ, aunque lamentó que la corrección llegue tras meses de recursos invertidos y detenciones ejecutadas bajo una premisa falsa.

Impacto en la comunidad inmigrante

La admisión de este error administrativo tiene implicaciones directas para los no ciudadanos en Nueva York. Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y la ACLU denuncian que, mientras el tribunal se basaba en estos datos erróneos para permitir los arrestos, decenas de personas fueron detenidas justo cuando intentaban cumplir con sus audiencias legales.

"Se ha convertido a los tribunales, espacios que deberían garantizar el debido proceso, en zonas de miedo", señalaron defensores de derechos civiles.

Muchos de los arrestados bajo esta política han sido trasladados a centros de detención a cientos de kilómetros de sus familias y abogados.

¿Qué sucede ahora?

El fiscal Clayton confirmó que el Gobierno retirará formalmente las declaraciones y pruebas basadas en la guía inexistente.

Esto abre una ventana de oportunidad para que el tribunal reconsidere las demandas de los grupos civiles, quienes buscan que ICE rinda cuentas y se prohíban definitivamente los arrestos en estos espacios protegidos.

¿Qué hacer si tienes una cita en la corte?

A la luz de estos acontecimientos, si eres un inmigrante (con o sin estatus legal) y tienes una audiencia programada, ten en cuenta lo siguiente:

No faltes a tu cita: a pesar de las noticias sobre arrestos, la incomparecencia genera una orden de deportación automática (in absentia).

a pesar de las noticias sobre arrestos, la incomparecencia genera una orden de deportación automática (in absentia). Consulta con tu abogado sobre el "Caso Clayton": si tienes miedo de asistir por la presencia de ICE, pregunta a tu representante legal si puede invocar el reciente reconocimiento de error del DOJ para solicitar garantías.

si tienes miedo de asistir por la presencia de ICE, pregunta a tu representante legal si puede invocar el reciente reconocimiento de error del DOJ para solicitar garantías. Documenta cualquier incidente: si presencias un arresto o eres abordado por agentes en la corte, trata de identificar si los agentes mencionan protocolos de 2025, los cuales ya han sido declarados como no aplicables por la propia fiscalía.

si presencias un arresto o eres abordado por agentes en la corte, trata de identificar si los agentes mencionan protocolos de 2025, los cuales ya han sido declarados como no aplicables por la propia fiscalía. Conoce tus derechos: dentro de los tribunales de inmigración, tienes derecho a permanecer en silencio y a solicitar hablar con tu abogado antes de firmar cualquier documento de salida voluntaria o detención.

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