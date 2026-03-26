¿Menos huracanes en EEUU? El fenómeno climático que alerta a los meteorólogos

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Los meteorólogos de AccuWeather anticipan una temporada de huracanes en el Atlántico para este 2026 con niveles de actividad que oscilarán entre la normalidad y cifras ligeramente inferiores al promedio histórico.

El factor determinante de este pronóstico es la formación y el fortalecimiento del fenómeno El Niño, el cual genera una cizalladura del viento que impide la organización de las tormentas eléctricas en el centro de los ciclones.

Pronóstico

Se estima la formación de entre 11 y 16 tormentas con nombre, de las cuales entre cuatro y siete podrían alcanzar la categoría de huracán según detalla El Nuevo Herald.

Esta configuración climática resulta importante para la seguridad nacional, ya que se prevén entre tres y cinco impactos directos en territorio estadounidense a partir del inicio de la temporada el próximo 1 de junio.

A pesar de la posible reducción en la cantidad de eventos, los expertos advierten sobre la temperatura excepcionalmente alta de las aguas oceánicas, que actúan como combustible para una intensificación rápida de los sistemas.

Efectos

El contenido de calor no se limita a la superficie, sino que se extiende a cientos de pies de profundidad, lo que eleva el riesgo de que tormentas aparentemente débiles se conviertan en huracanes mayores en poco tiempo.

En este contexto, resulta importante que las poblaciones desde Texas hasta Maine mantengan sus protocolos de emergencia actualizados.

Las zonas identificadas con mayor vulnerabilidad para este año incluyen las Carolinas y la costa norte y noreste del Golfo de México, donde la vigilancia deberá ser constante ante cualquier formación ciclónica.

Factores

Otros elementos atmosféricos como el Anticiclón de las Bermudas y las nubes de polvo del Sahara jugarán un papel secundario pero relevante en la trayectoria y desarrollo de las ondas tropicales provenientes de África.

Si bien existe una mínima probabilidad del 1% de que se desarrolle un "súper El Niño" que detenga casi por completo la actividad a finales de año, los especialistas insisten en no bajar la guardia.

La comunidad científica aguarda ahora los reportes de la Universidad Estatal de Colorado y de la NOAA, previstos para abril y mayo respectivamente.

Esto para consolidar la estrategia de prevención ante una temporada que, aunque menos activa en volumen, mantiene un potencial destructivo importante debido al calentamiento global.

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