Si intentas salir de EEUU de forma voluntaria también puedes ser arrestado por ICE: ¿Qué debes hacer?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han establecido un nuevo mecanismo de control para los flujos de salida voluntaria. Esta medida busca que los extranjeros que optan por retornar a sus países de origen dejen una constancia digital de su partida. Según los reportes operativos, el registro es fundamental para evitar detenciones preventivas en los aeropuertos, donde agentes federales han intervenido a personas que, a pesar de tener intención de salir, no contaban con un respaldo oficial de su movimiento.

Guía paso a paso para registrar la salida voluntaria de EEUU

Para evitar detenciones por parte de ICE en el aeropuerto, los migrantes que decidan abandonar el país por su cuenta deben seguir este procedimiento digital antes de viajar.

1. Instalación y configuración inicial

Descargue la aplicación CBP Home en su teléfono celular. Al abrir la plataforma, seleccione su idioma de preferencia para facilitar el llenado de los formularios.

2. Registro de datos y fotografía

Complete toda la información personal solicitada por el sistema. Tómese una fotografía a través de la aplicación y envíela como parte del registro. En caso de viajar con el grupo familiar, la herramienta permite añadir los datos de los parientes en la misma solicitud.

3. Envío y confirmación

Una vez revisados los datos, proceda a enviar la solicitud formal al gobierno. Debe esperar a recibir un email de confirmación en su bandeja de entrada. Solo después de contar con este correo electrónico se considera que ha notificado oficialmente su salida y puede dirigirse al aeropuerto.

4. Procedimiento en el aeropuerto

Si agentes de ICE lo detienen en la terminal, debe mostrar el email de confirmación recibido. Este documento digital sirve para demostrar ante las autoridades que usted está saliendo del país de manera voluntaria. Se recomienda realizar este proceso con antelación y, debido a los cambios constantes en las leyes migratorias, consultar con un abogado antes de tomar la decisión definitiva de partir.

Recomendaciones de seguridad

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene la potestad de detener a migrantes en los terminales aéreos, incluso si estos abandonan el país por cuenta propia. Dada la rigurosidad de los controles actuales, se insta a los interesados a verificar que toda la información enviada coincida exactamente con sus documentos de identidad.

Visite nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube